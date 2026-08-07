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தமிழ்நாடு

வெற்றித் தறி விற்பனை நிலையங்கள்: முதல்வர் விஜய் தொடங்கிவைத்தார்

தமிழ்நாட்டில் வெற்றித் தறி விற்பனை நிலையங்களை முதல்வர் விஜய் தொடங்கிவைத்திருப்பது பற்றி....

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முதல்வா் விஜய்

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 5:35 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோ-ஆப்டெக்ஸ் மூலம் தமிழ்நாட்டில் வெற்றித் தறி விற்பனை நிலையங்களை முதல்வர் விஜய் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தார்.

சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் விற்பனை நிலையங்களை முதல்வர் தொடங்கி வைத்தார். 12ஆவது தேசிய கைத்தறி நாளையொட்டி வெற்றித் தறி விற்பனை நிலையங்கள் தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

நிகழ்ச்சியில் வேட்டி சட்டை அணிந்து முதல்வர் விஜய் பங்கேற்றார். முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வந்த முதல்வர், கலைவாணர் அரங்கம் அருகே கூடியிருந்த மக்களைப் பார்த்து கையசைத்தவாறு சென்றார்.

தமிழ்நாடு நெசவாளர்களின் தயாரிப்புகளை சர்வதேச சந்தையில் நேரடியாக விற்பனை செய்ய விற்பனை நிலையங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் இன்று தேசிய கைத்தறி நாளையொட்டி தமிழ்நாட்டின் கைத்தறி நெசவாளர்கள், கைத்தறி இணைத் தொழிலாளர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

அதில், கைத்தறித் தொழில் மேலும் வளர்ச்சியடைந்து, நமது நெசவாளர்களின் வாழ்வில் வளமும் மகிழ்ச்சியும் பெருகிடவும், தமிழ்நாட்டின்பாரம்பரிய கைத்தறி இரகங்கள் தேசிய அளவிலும் சர்வதேச அளவிலும் மேலும் புகழ்பெறவும் எனது நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Summary

CM Vijay launches Co-optex 'Vetri Thari' outlets in Tamil Nadu on Friday

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