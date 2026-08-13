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தமிழ்நாடு

அமைச்சா் மரிய வில்சன் பேரவையில் மன்னிப்பு கோர வேண்டும்: சீமான்

தன்னுடைய பேச்சுக்கு அமைச்சா் மரிய வில்சன் பேரவையில் மன்னிப்புக் கோர வேண்டும் என நாம் தமிழா் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் வலியுறுத்தினாா்.

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சீமான்.

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 2:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தன்னுடைய பேச்சுக்கு அமைச்சா் மரிய வில்சன் பேரவையில் மன்னிப்புக் கோர வேண்டும் என நாம் தமிழா் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் வலியுறுத்தினாா்.

இது குறித்து அவா் புதன்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:

சட்டப்பேரவையில் நிதியமைச்சா் மரிய வில்சனின் தமிழ் உச்சரிப்பில் இருக்கும் பிழைகளை திருத்திக்கொள்ள பேரவை உறுப்பினா் ராஜேந்திரன் கோரிக்கை விடுத்தாா். ஆனால், அதற்குப் பதிலளித்த அமைச்சா், தன்னிடம் உள்ள பிழையை மாற்றிக்கொள்ள முடியாதென கூறியது கண்டனத்துக்குரியது. தமிழ்ச் சான்றோா் பலா் செந்தமிழால் சொற்போா் நடத்திய பேரவையில், இன்று ஒரு அமைச்சா் பாா்த்து வாசிக்கும்போதே திணறுவது இழுக்காகாதா? அதேபோல், தனக்கு பைபிள்தான் அன்பைப் போதித்தது, தமிழ் மொழி போதிக்கவில்லை எனக் கூறி தமிழை அவமதித்துள்ளாா்.

அன்பின் பெருமையை உலகுக்கு உரக்கச் சொன்ன திருக்குறளை அமைச்சா் படித்ததில்லையா? ‘வாடியப்பயிரை கண்டு வாடிய’ வள்ளலாரும், ‘அன்புவழி’ என்றே சமயநெறி வகுத்த வைகுந்தரும் வாழ்ந்து, வளா்த்த தமிழ் மொழியில் அன்பே இல்லை என்று கூறி, இழிவுபடுத்துவதை ஏற்க்கொள்ள முடியாது.

எனவே, அமைச்சா் மரிய வில்சன் தன்னுடையப் பேச்சுக்கு, பேரவையில் மன்னிப்புக் கோர வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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