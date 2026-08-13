8 தமிழக நகரங்களில் "டவுன் ஹால்' கூட்டங்கள்: "இண்டி' கூட்டணி தமிழக எம்.பி.க்கள் தீர்மானம்

எதிர்க்கட்சிகளின் குரல்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படாமல் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் முடக்கப்பட்டது குறித்து மக்களிடையே விளக்குவதற்காக தமிழ்நாட்டின் 8 முக்கிய மாநகரங்களில் "டவுன் ஹால்' (மக்கள் சந்திப்பு) பாணியில் கூட்டங்களை நடத்துவதென தமிழகத்தைச் சேர்ந்த "இண்டி' கூட்டணி கட்சிகளின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தீர்மானித்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக தில்லியில் உள்ள பழைய நாடாளுமன்ற கட்டட அறையில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இண்டி கூட்டணி எம்.பி.க்களின் ஆலோசனை கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், மாணிக்கம் தாகூர், கார்த்தி ப.சிதம்பரம், விஜய் வசந்த், கே.கோபிநாத், பிரவீண் சக்கரவர்த்தி, ராபர்ட் புரூஸ், ஆர்.சுதா, கிறிஸ்டோபர் மாணிக்கம் (காங்கிரஸ்), சச்சிதானந்தம் (மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்), கே. சுப்பராயன், வி. செல்வராஜ் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்), து.ரவிகுமார் (விசிக), துரை வைகோ (மதிமுக) உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்துக்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்ட தகவலின்படி, தற்போதைய நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரில் விவாதிக்கப்பட்ட முக்கிய சட்ட மசோதாக்கள், மக்கள் சார்ந்த பிரச்னைகள் மற்றும் மாநில உரிமை சார்ந்த விவகாரங்கள் குறித்தும், எதிர்க்கட்சிகளின் குரல்களுக்கு மதிப்பளிக்காமல் அவை நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு முடக்கப்பட்டது என்பது குறித்தும் பொதுமக்களுக்கு விளக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்காக, தமிழ்நாட்டின் 8 முக்கிய மாநகரங்களில் தலா 3 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு நேரடியாகச் சென்று "டவுன் ஹால்' பாணியில் மக்கள் சந்திப்பு மற்றும் விளக்கக் கூட்டங்களை நடத்த எம்.பி.க்கள் தீர்மானித்துள்ளனர்.
இந்தப் பணிகளை காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் விஜய் வசந்த் மற்றும் கிறிஸ்டோபர் மாணிக்கம் ஒருங்கிணைப்பார்கள் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் தினமணியிடம் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, இந்த கூட்டத்தில் மத்திய அரசு புதிதாக கொண்டுவந்துள்ள "சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் (வளர்ச்சி மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல்) திருத்த மசோதா 2026' மாநிலங்களின் வரி மற்றும் கட்டணம் விதிக்கும் அதிகாரத்தைப் பறிப்பதாக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.
வெளிநாட்டு நன்கொடை ஒழுங்குமுறை திருத்த மசோதா, தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றிய தீர்மானம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் "இண்டி' கூட்டணி உறுப்பினர்கள் கொடுத்த தொடர் அழுத்தம் காரணமாகவே, நாடாளுமன்ற கூட்டுக் குழுவின் ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட எம்.பி.க்கள் தெரிவித்தனர்.
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