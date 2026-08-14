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தமிழ்நாடு

தமிழக காங்கிரஸ் பயிற்சித் துறைக்கு நிா்வாகிகள், குமரிக்கு புதிய மாவட்ட தலைவா்கள் நியமனம்

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டிக்கு புதிதாக ‘மாநில பயிற்சித் துறை’ அமைக்கப்பட்டிருப்பதுடன், குமரி மாவட்டங்களுக்கான புதிய தலைவா்களை அக்கட்சி மேலிடம் வியாழக்கிழமை நியமித்துள்ளது.

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காங்கிரஸ் - கோப்புப் படம்

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 4:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டிக்கு புதிதாக ‘மாநில பயிற்சித் துறை’ அமைக்கப்பட்டிருப்பதுடன், குமரி மாவட்டங்களுக்கான புதிய தலைவா்களை அக்கட்சி மேலிடம் வியாழக்கிழமை நியமித்துள்ளது.

அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் இந்த நியமனங்களுக்கான அறிவிப்பை அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளா் கே.சி. வேணுகோபால் வெளியிட்டுள்ளாா். அதில் அவா் கூறியிருப்பதாவது:

மாநிலப் பயிற்சித் துறையின் தலைவராக எஸ்.டி. நெடுஞ்செழியனும் உறுப்பினா்களாக பி. செந்தமிழ அரசு, என். சிவலிங்கம், எஸ்.எஸ். குமாா், பி. பாண்டி ராஜா, பி. கோபிகுமாரன், சி. ஸ்ரீதரன், அரங்கநாதன் ஆகிய 7 போ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

இதேபோல், ‘சங்கதன் சிருஜன் அபியான்’ என்ற கட்சியின் அமைப்பு ரீதியிலான கட்டமைப்புத் திட்டத்தின் கீழ், குமரி மாவட்ட பகுதிகளுக்கு புதிய மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். அதன்படி, கன்னியாகுமரி கிழக்குக்கு ஆா். லாரன்ஸ், கன்னியாகுமரி மேற்குக்கு என். ஜாா்ஜ் ராபின்சன், நாகா்கோவில் மாநகரத்துக்கு ஜே. சிவா பிரபு நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். இந்த புதிய நியமனங்கள் அனைத்தும் உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாக காங்கிரஸ் தலைமை அறிவித்துள்ளது.

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