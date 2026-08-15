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தமிழ்நாடு

கோட்டையில் முதல்முறையாக தேசியக் கொடியை ஏற்றுகிறாா் முதல்வா் விஜய்!

சுதந்திர நாளையொட்டி, சென்னை புனித ஜாா்ஜ் கோட்டையில் தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் சனிக்கிழமை (ஆக.15) காலை 8.45 மணியளவில் முதல்முறையாக தேசியக் கொடியை ஏற்றிவைத்து உரையாற்றுகிறாா்.

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முதல்வர் ஜோசப் விஜய்

Updated On :23 வினாடிகள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

சுதந்திர நாளைையொட்டி, சென்னை புனித ஜாா்ஜ் கோட்டையில் தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் சனிக்கிழமை (ஆக.15) காலை 8.45 மணியளவில் முதல்முறையாக தேசியக் கொடியை ஏற்றிவைத்து உரையாற்றுகிறாா்.

தமிழகத்தில், சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வெற்றி பெற்று தவெக கூட்டணி ஆட்சி அமைந்து 3 மாதங்களாகும் நிலையில், நாட்டின் 80-ஆவது சுதந்திர நாள் சனிக்கிழமை (ஆக.15) நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, சென்னையில் புனித ஜாா்ஜ் கோட்டையில் முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் தேசியக் கொடியை முதல்முறையாக ஏற்றிவைத்து உரையாற்றுகிறாா்.

இந்நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக வருகை தரும் முதல்வா் விஜய்யை தலைமைச் செயலா் சாய்குமாா் வரவேற்று, காவல் துறை அதிகாரிகளை அறிமுகம் செய்து வைப்பாா். பின்னா், காவல் துறையின் பல்வேறு பிரிவினரின் அணிவகுப்பை முதல்வா் பாா்வையிடுவாா். காலை 8.45 மணிக்கு கோட்டையில் தேசியக் கொடியை ஏற்றிவைத்து மரியாதை செலுத்துவாா்.

தொடா்ந்து, தகைசால் தமிழா் விருது, அப்துல் கலாம் விருது, துணிவு மற்றும் சாகசத்துக்கான கல்பனா சாவ்லா விருது, முதல்வரின் நல்ஆளுமை விருது, சமூகநல சேவைக்கான விருது, சிறந்த மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள் ஆகியவற்றுக்கான விருதுகளை முதல்வா் வழங்குகிறாா். விழாவையொட்டி, கோட்டையை சுற்றி பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

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