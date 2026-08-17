கா்நாடகத்தில் இருந்து தமிழகத்துக்கு முறைப்படி தண்ணீா் திறந்துவிடப்படும் நிலையில், அதைத் தடுத்து நிறுத்த பாஜக முயற்சிப்பதாக தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு: காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி, கா்நாடக அரசு உரிய தண்ணீரைத் திறக்காததால், தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியது. ஆணையத்தின் உத்தரவை கா்நாடகம் செயல்படுத்த கோரிய தமிழக அரசின் மனு மீதான விசாரணையை உச்சநீதிமன்றம் ஆக. 17-ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வரவுள்ள நிலையை உணா்ந்து, தனது நிலையைப் புரிந்துகொண்ட கா்நாடக அரசு தற்போது கபினியிலிருந்து முறைப்படி தண்ணீரைத் திறந்துவிடத் தொடங்கியுள்ளது.
இந்த மாத தொடக்கத்திலேயே எடியூரப்பா மற்றும் விஜயேந்திரா உள்ளிட்ட கா்நாடக பாஜகவினா் தமிழகத்துக்கு தண்ணீா் திறக்கக் கூடாது என்று போராட்டங்களை முன்னெடுத்தனா். தற்போது சட்டப்படி தமிழகத்துக்கு தண்ணீா் திறந்துவிடப்படும் நிலையிலும், அதைத் தடுத்து நிறுத்த அணை முற்றுகை நாடகங்களை அறிவித்து பதற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறாா்கள். தமிழகத்துக்கு சட்டப்படி கிடைக்க வேண்டிய உரிமையைத் தடுத்து நிறுத்தத் துடிக்கும் பாஜகவின் இந்த வன்மமும், தமிழா்களுக்கு எதிரான துரோகமும் மன்னிக்க முடியாதது.
கா்நாடக பாஜகவினா் தமிழகத்துக்கு எதிராக செய்யும் இந்த அப்பட்டமான துரோகத்தை நயினாா் நாகேந்திரன் ஏன் தட்டிக் கேட்கவில்லை? கூட்டணிக் கட்சித் தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் எங்கே போனாா்? பாஜகவின் இந்த நயவஞ்சக அரசியலும், இதன் பின்னணியில் உள்ள உண்மைகளும் இப்போது வெளிச்சத்துக்கு வரத் தொடங்கிவிட்டன என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
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