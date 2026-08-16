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தமிழ்நாடு

3 தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டதற்கு முதல்வர் விஜய் கண்டனம்!

கர்நாடகத்தில் 3 தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் தமிழக முதல்வர் விஜய் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது குறித்து...

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முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 9:47 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கர்நாடகத்தில் 3 தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

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