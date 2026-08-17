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தமிழ்நாடு

ஆக. 19 வெளியே செல்பவர்கள் கவனத்திற்கு...!

மக்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் கடைபிடிக்க வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுரை..

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மழை - பிரதிப் படம்

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 3:43 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் நாளை மறுநாள் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாள்களாக காலை வெய்யில் வெளுத்துவாங்குவதும், மாலை நேரத்தில் வானிலை சட்டென்று மாறி மழைப்பொழிவு ஏற்படுத்துவதுமாக உள்ளது.

இந்த நிலையில், ஆக. 19 அன்று நீலகிரி, சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.

மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், வடக்கு கடலோர தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.

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