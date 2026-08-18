தவெக எம்.எல்.ஏ.-வுக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரித்தது சென்னை உயர் நீதிமன்றம்!

ஊத்தங்கரை தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவுக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ. இளையராஜாவின் வெற்றியை எதிர்த்து தொகுதி வாக்காளர் கீதா என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அவர் தாக்கல் செய்திருந்த மனுவில், இளையராஜாவுக்கு பதில் வேறு ஒருவர் பெயர் இடம் பெற்றிருந்ததால், திருத்த மனுவை தாக்கல் செய்ய மனுதாரர் கீதா தரப்புக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதற்கிடையில், தனக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க கோரி ஊத்தங்கரை தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவும் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், ஊத்தங்கரை எம்.எல்.ஏ. இளையராஜா, தனக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க கோரிய மனுவை ஏற்று கீதா தாக்கல் செய்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
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Summary
The Madras High Court has dismissed the election petition filed against Uthangarai TVK MLA Ilaiyaraja.
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