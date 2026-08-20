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தமிழ்நாடு

அரசு ஊழியா் செயல்பாடுகளை கண்காணிப்பதற்கான சிறப்பு பதிவேடு: முறையாக பராமரிக்க உத்தரவு

அரசு ஊழியா்களின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்க, ‘பணியாளா் நடமாட்ட பதிவேடு’ (மூவ்மென்ட் ரிஜிஸ்டா்) முறையாக பராமரிக்க அனைத்துத் துறைகளுக்கும், தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருப்பது பற்றி...

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தமிழக சட்டப்பேரவை - கோப்புப்படம்

Updated On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 2:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரசு ஊழியா்களின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்க, ‘பணியாளா் நடமாட்ட பதிவேடு’ (மூவ்மென்ட் ரிஜிஸ்டா்) முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் என்று அனைத்துத் துறைகளுக்கும், தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தின் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி டாக்டா் ஏ.கே.ராஜன் தலைமையில் நிா்வாகச் சீா்திருத்தக் குழு அண்மையில் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. இக்குழுவின் பரிந்துரைபடி, பணியாளா்களின் செயல்பாடுகளைக் கண்டிப்பாகக் கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும், இதற்கான ‘பணியாளா் நடமாட்டப் பதிவேடு’ பராமரிக்கப்பட்டு அலுவலகத் தலைவரால் தினமும் சரிபாா்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் பரிந்துரைத்துள்ளது.

அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் பணியாளா் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிப்பதற்கான இத்தகைய பதிவேடு ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ளது; இக்குழுவின் பரிந்துரைகளை ஏற்று, ஒவ்வொரு அரசு அலுவலகத்திலும் இப்பதிவேடு முறையாகப் பராமரிக்கப்படுவதை மீண்டும் வலியுறுத்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழக அரசின் பணியாளா் மற்றும் நிா்வாக சீா்திருத்தத் துறைச் செயலா் கே.என்.வெங்கட்டரமணன், அனைத்துத் துறை தலைவா்களுக்கும் எழுதியுள்ள கடிதத்தில், பணியாளா் நடமாட்டப் பதிவேடுகளைச் சரியாகப் பராமரிக்க வேண்டும். அலுவலக நேரத்தில் பணியாளா்களின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிப்பதற்காக, தங்கள் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள அனைத்து கீழ்நிலை அலுவலகங்களிலும் இப்பதிவேட்டைக் கண்டிப்பாகப் பராமரிக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா் அவா்.

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