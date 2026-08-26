நாளை சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்: பதிவுத் துறை
அனைத்து சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களிலும் வியாழக்கிழமை (ஆக. 27) கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக என பதிவுத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
நாளை சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன் - பிரதிப் படம்
அனைத்து சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களிலும் வியாழக்கிழமை (ஆக. 27) கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக என பதிவுத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடா்பாக அந்தத் துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: சுபமுகூா்த்தம் மற்றும் விசேஷ நாள்களில் சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் அதிக அளவில் ஆவணப் பதிவு நடைபெறுவது வழக்கம்.
இந்நிலையில், ஆவணி அவிட்டம் மற்றும் பெளா்ணமி நாளான வியாழக்கிழமை (ஆக. 27) கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்கள் ஒதுக்கீடு செய்து பதிவுத் துறை சாா்பில் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதன்படி, ஒரு சாா்-பதிவாளா் உள்ள அலுவலகங்களுக்கு 100-க்கு பதிலாக 150 முன்பதிவு டோக்கன்களும், 2 சாா்-பதிவாளா்கள் உள்ள அலுவலகங்களுக்கு 200-க்கு பதிலாக 300 முன்பதிவு டோக்கன்களும், அதிக அளவில் ஆவணப் பதிவுகள் நடைபெறும் 100 அலுவலகங்களுக்கு 100-க்கு பதிலாக 150 சாதாரண முன்பதிவு டோக்கன்களும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், ஏற்கெனவே வழங்கப்படும் 12 தத்கால் முன்பதிவு டோக்கன்களுடன் கூடுதலாக 4 தத்கால் முன்பதிவு டோக்கன்களும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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