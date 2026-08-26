The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
8 மாதங்களில் 3 படங்கள் மட்டுமே லாபம் ஈட்டியது: ஆர்.கே. செல்வமணி புதிய நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பெருக்கெடுத்த வெள்ளம்! காங்கிரஸ் விமர்சனம் சோழவரம் அருகே ஆளில்லா விமானத்தை இயக்குவதற்கான மையம் அமைக்கப்படும்: சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் கீர்த்தனாஉளுந்தூர்பேட்டையில் பயன்பாட்டில் இல்லாத விமான ஓடுதளத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த நடவடிக்கை: அமைச்சர் கீர்த்தனாவீட்டில் இருந்து பணிபுரிவதை ஊக்குவிப்பதற்காக மைக்ரோ டெக் பார்க்: தொழில் துறை அறிவிப்புராமேஸ்வரத்தில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கத் திட்டம்! ஓசூரில் நிச்சயம் வரும் - அமைச்சர் கீர்த்தனா உறுதிடாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 24 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.46 ஆக நிறைவு!கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு எதிரொலி: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி உயர்வு!

நாளை சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்: பதிவுத் துறை

அனைத்து சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களிலும் வியாழக்கிழமை (ஆக. 27) கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக என பதிவுத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

நாளை சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன் - பிரதிப் படம்

Published On :26 ஆகஸ்ட் 2026, 4:29 am IST

அனைத்து சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களிலும் வியாழக்கிழமை (ஆக. 27) கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக என பதிவுத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடா்பாக அந்தத் துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: சுபமுகூா்த்தம் மற்றும் விசேஷ நாள்களில் சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் அதிக அளவில் ஆவணப் பதிவு நடைபெறுவது வழக்கம்.

இந்நிலையில், ஆவணி அவிட்டம் மற்றும் பெளா்ணமி நாளான வியாழக்கிழமை (ஆக. 27) கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்கள் ஒதுக்கீடு செய்து பதிவுத் துறை சாா்பில் உத்தரவிட்டுள்ளது.

அதன்படி, ஒரு சாா்-பதிவாளா் உள்ள அலுவலகங்களுக்கு 100-க்கு பதிலாக 150 முன்பதிவு டோக்கன்களும், 2 சாா்-பதிவாளா்கள் உள்ள அலுவலகங்களுக்கு 200-க்கு பதிலாக 300 முன்பதிவு டோக்கன்களும், அதிக அளவில் ஆவணப் பதிவுகள் நடைபெறும் 100 அலுவலகங்களுக்கு 100-க்கு பதிலாக 150 சாதாரண முன்பதிவு டோக்கன்களும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும், ஏற்கெனவே வழங்கப்படும் 12 தத்கால் முன்பதிவு டோக்கன்களுடன் கூடுதலாக 4 தத்கால் முன்பதிவு டோக்கன்களும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பழனி கோயில் நில முறைகேடு விவகாரம்: பிணை மனுக்கள் மீதான தீா்ப்பு ஒத்திவைப்பு

பழனி கோயில் நில முறைகேடு விவகாரம்: பிணை மனுக்கள் மீதான தீா்ப்பு ஒத்திவைப்பு

பழனி கோயில் நில முறைகேடு: சாா் பதிவாளா் உள்ளிட்ட மூவரின் பிணை மனு மீதான விசாரணை ஒத்திவைப்பு

பழனி கோயில் நில முறைகேடு: சாா் பதிவாளா் உள்ளிட்ட மூவரின் பிணை மனு மீதான விசாரணை ஒத்திவைப்பு

பழனி மாவட்டப் பதிவாளா் அலுவலகத்தில் உதவி பதிவுத் துறை தலைவா் விசாரணை

பழனி மாவட்டப் பதிவாளா் அலுவலகத்தில் உதவி பதிவுத் துறை தலைவா் விசாரணை

அரசு அலுவலகங்களில் திருட முயற்சி

அரசு அலுவலகங்களில் திருட முயற்சி

விடியோக்கள்

வாண வேடிக்கை படத்தின் புரோமோ வெளியீடு!

வாண வேடிக்கை படத்தின் புரோமோ வெளியீடு!

டாப்ஸியின் காந்தாரி பட டிரைலர்!

டாப்ஸியின் காந்தாரி பட டிரைலர்!