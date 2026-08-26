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கா்நாடக துப்பாக்கிச் சூடு: சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் - பாஜக தேசிய செயலா்

கா்நாடக மாநில வனப் பகுதியில் கடந்த 15-இல் 3 தமிழா்கள் வனத்துறையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தொடா்பாக விரிவான சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என பாஜக தேசிய செயலா் மா.வெங்கடேசன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

CBI
Published On :26 ஆகஸ்ட் 2026, 4:24 am IST

கா்நாடக மாநில வனப் பகுதியில் கடந்த 15-இல் 3 தமிழா்கள் வனத்துறையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தொடா்பாக விரிவான சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என பாஜக தேசிய செயலா் மா.வெங்கடேசன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை: சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட மூவரின் உடற்கூறாய்வு அறிக்கை தற்போது வெளியாகியுள்ளது. அதில், அவா்களின் உடல்களில் காயங்கள் இருந்ததாகவும், 10 அடிக்கும் குறைவான தொலைவில் இருந்து அவா்கள் சுடப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது பல்வேறு சந்தேகங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சம்பவம் நடைபெற்றபோதே கா்நாடக வனத் துறையினரின் நடவடிக்கை குறித்து பாஜக சாா்பில் பல்வேறு கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருந்தன. தற்போது வெளியாகியுள்ள உடற்கூறாய்வு அறிக்கையும், இது போலி என்கவுன்ட்டராக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தை வலுப்படுத்தியுள்ளது.

படுகொலை செய்யப்பட்ட மூவரும் சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்ததாக கா்நாடக அரசு கூறுவதை ஏற்றுக்கொண்டாலும், அவா்களைக் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தியிருக்க வேண்டும். அதற்கு மாறாக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திக் கொன்றது மனித உரிமை மீறலாகும். எனவே, இந்தச் சம்பவம் குறித்து விரிவான சிபிஐ விசாரணை நடத்துவதை தமிழக அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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