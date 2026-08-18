கா்நாடகத்தில் 3 தமிழா்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தொடா்பாக சிபிஐ விசாரணை கோர வேண்டும் என்று தமிழக சட்டப்பேரவையில் செவ்வாய்க்கிழமை அனைத்துக் கட்சிகளும் கவன ஈா்ப்பு தீா்மானம் கொண்டு வந்து வலியுறுத்தின.
தமிழக பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் 8-ஆவது நாளான செவ்வாய்க்கிழமை சட்டப்பேரவை கூடியதும், கா்நாடக மாநிலம், சாம்ராஜ்நகா் மாவட்டம், ஹானூா் பகுதியில் 3 தமிழா்கள் சுட்டுப் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடா்பாக எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின், முன்னாள் முதல்வா்கள் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி, ஓ.பன்னீா்செல்வம், பாமக, காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், பாஜக உறுப்பினா்கள் கவன ஈா்ப்பு தீா்மானம் கொண்டுவந்தனா். அந்த தீா்மானம் மீது விவாதம் நடத்த பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா் அனுமதி அளித்தாா். தீா்மானம் மீது உறுப்பினா்கள் பேசியதாவது:
பால் மனோஜ் பாண்டியன் (திமுக): கா்நாடகத்தில் கால்நடைகளைத் தேடிச் சென்ற 3 தமிழா்கள் அநியாயமாக சுட்டுக்கொல்லப்பட்டுள்ளனா். அப்பாவி விவசாயிகளை சுட்டுக் கொன்றது மனித உரிமை மீறல்.
எடப்பாடி கே.பழனிசாமி (அதிமுக): 3 தமிழா்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது தொடா்பாக சிபிஐ விசாரணை கோர வேண்டும். உயிரிழந்தவா்களுக்கு கா்நாடகம் வழங்கிய ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு குறைவு. எனவே, கூடுதலாக இழப்பீடு பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஏ.கணேஷ்குமாா் (பாமக): 3 தமிழா்கள் சுட்டுப் படுகொலை செய்யப்பட்டது குறித்து சிபிஐ விசாரிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; இறந்தவா்களின் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடாக ரூ.1 கோடி வழங்க வேண்டும்.
தாரகை கத்பட் (காங்கிரஸ்): 3 தமிழா்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளது கண்டனத்துக்குரியது, தமிழா்கள் என்றால் இளக்காரமாகப் பாா்க்கும் நிலை உள்ளது. கா்நாடக அரசின் இழப்பீடும் போதுமானது அல்ல. இதுதொடா்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்பது காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைப்பாடு என்றாா்.
இந்தத் தீா்மானம் மீது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் உறுப்பினா் ராமச்சந்திரன், மாா்க்சிஸ்ட் உறுப்பினா் லதா, பாஜக உறுப்பினா் எம்.போஜராஜன் உள்ளிட்டோரும் கருத்துகளைப் பதிவு செய்தனா்.
தமிழக அரசு சாா்பில் தலா ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு
கவன ஈா்ப்பு தீா்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது குறுக்கிட்ட வனத் துறை அமைச்சா் ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா், ‘கா்நாடகத்தில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட 3 தமிழா்களின் குடும்பத்தினருக்கு தமிழக அரசு சாா்பில் தலா ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்குவது தொடா்பாக முதல்வா் பரிசீலித்து வருகிறாா். ஓரிரு நாள்களில் இதுகுறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும்.
சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா்.நிா்மல்குமாா் பேசும்போது, இந்த சம்பவம் தொடா்பாக கா்நாடக அரசுடன், தமிழக முதல்வா் பேசியுள்ளாா். அங்கு மாஜிஸ்திரேட் தலைமையில் விசாரணை நடந்து வருகிறது. வழக்கு விசாரணையை முதல்வா் விஜய் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகிறாா். நிலைமைக்கு ஏற்ப அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.
‘முதலில் சுட்டது யாா்?’ தெளிவான பதில் கோரிய ஓபிஎஸ்
தமிழா்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது தொடா்பான விவாதம் பேரவையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடந்துகொண்டிருக்கும்போது, முன்னாள் முதல்வா் ஓ.பன்னீா்செல்வம் எழுந்து பேசியதாவது: அமைச்சரின் பதிலுரையில் யாா் முதலில் சுட்டது என்பது தெளிவாக இல்லை. கா்நாடக வனத் துைான் முதலில் சுட்டது என பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினா்களும், தமிழக அரசியல் கட்சிகளும் குரல் கொடுத்து வரும் நிலையில், அமைச்சரின் பேச்சு கா்நாடக அரசுக்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்குவதுபோல உள்ளது . எனவே, ‘கா்நாடக வனத் துைான் முதலில் சுட்டது’ என அமைச்சரின் பதிலில் திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றாா்.
அதற்கு பதில் அளித்த அமைச்சா் சி.டி.ஆா்.நிா்மல்குமாா், கா்நாடக முதல்வரிடம், வனத் துறை அளித்த அறிக்கையில் இருந்ததைத்தான் குறிப்பிட்டேன். அங்கு மாஜிஸ்திரேட் விசாரணை நடக்கிறது. எனவே, முழுமையான தகவல் வந்தவுடன் இதுகுறித்து பேசலாம் என்றாா்.
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