The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
அமராவதி அணையில் இருந்து நாளைமுதல் நீர் திறப்பு: முதல்வர் விஜய் உத்தரவுஉஸ்பெகிஸ்தானில் பிரதமர் மோடி தமிழ்நாடு ஆளுநராக கிரண்குமார் ரெட்டி? முதல்வர் விஜய்யின் நண்பர்? வேளாங்கண்ணி மாதா பேராலய பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம் தமிழ்நாட்டில் விபத்தில் வந்ததுதான் தவெக ஆட்சி: எடப்பாடி பழனிசாமி 25 ஆண்டுகள்.. தொடரும் துயரம்! 9/11 குற்றவாளிகளின் வீட்டு மேலாளர் வெளியிட்ட தகவல்! தேசிய விளையாட்டு நாள்: முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து!பதக்க வாய்ப்பை இழந்த இந்தியா: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் நீரஜ் சோப்ரா விலகல்!நேபாள வெள்ளம்! காணாமல் போனவர்கள் எண்ணிக்கை 3,000 ஆக அதிகரிப்பு! பாகிஸ்தான் சென்றாரா விஜய்? பொய் செய்தி பரப்புவதில் சாதனை படைக்கும் தவெக! ஆர்.பி. உதயகுமார் குற்றச்சாட்டுசூட்கேஸ், பிரியாணி டபராவில் மனித உடல்! 2வது குற்றவாளியும் கைது! தலை எங்கே? கொலை நடந்தது ஏன்?

முதல்வர் விஜய்தான் அடுத்த பிரதமரா? தமிழிசை பதில்

முதல்வர் விஜய் பிரதமராவது என்ற கேள்விக்கு தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில் குறித்து...

CM Vijay

முதல்வர் விஜய் - கோப்புப் படம்

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 9:12 pm IST

முதல்வர் விஜய் பிரதமராகிறாரா என்ற கேள்விக்கு, அவர் முதலில் முதல்வர் பதவியை சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.

முதல்வர் விஜய்தான், 2029-ல் பிரதமராகும் வாய்ப்பிருப்பதாக சமூக ஊடகங்களில் பதிவுகள் பரவி வருவதைக் குறிப்பிட்டு, பாஜக தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜனிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பேசியதாவது, "முதல்வர் விஜய்க்கு மக்கள் மிகப்பெரிய வாய்ப்பை அளித்துள்ளனர். அதனை அவர் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

பிரதமர் மோடிக்கு இணையாக இன்னொருவரைச் சிந்தித்துக்கூட பார்க்க முடியாது. ஏனெனில், மோடி 3 முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, 12 ஆண்டுகளாக பிரதமராக இருப்பதுடன், 25 ஆண்டுகளாக பொது வாழ்க்கையில் இருந்து வருகிறார். முதல்வர் பதவியில் தொடங்கி ஒரு நெடுங்கால அரசியல் வாழ்க்கையைப் பெற்றவர்.

முதல்வர் விஜய், தற்போது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். முதலில் அதனை அவர் சரியாகச் செய்ய வேண்டும். அவர் முதல்வராகி 3 மாதங்கள்தான் ஆகியுள்ளன" என்று தெரிவித்தார்.

Summary

Is CM Vijay the next Prime Minister? BJP Leader Tamilisai Soundararajan responds

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வருங்கால பிரதமர் விஜய்: அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி

வருங்கால பிரதமர் விஜய்: அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி

தொகுதி மறுவரையறையில் முதல்வர் விஜய் பல்டி அடிக்கவில்லை: தமிழிசை சௌந்தரராஜன்

தொகுதி மறுவரையறையில் முதல்வர் விஜய் பல்டி அடிக்கவில்லை: தமிழிசை சௌந்தரராஜன்

தவெக அமைச்சர்களுக்கு தெளிவான சிந்தனை இல்லை! தமிழிசை சௌந்தரராஜன் விமர்சனம்! | TVK | BJP

தவெக அமைச்சர்களுக்கு தெளிவான சிந்தனை இல்லை! தமிழிசை சௌந்தரராஜன் விமர்சனம்! | TVK | BJP

சுயநலத்துக்காக ராஜிநாமா செய்த எம்எல்ஏ-க்களை மக்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள்: பாஜக

சுயநலத்துக்காக ராஜிநாமா செய்த எம்எல்ஏ-க்களை மக்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள்: பாஜக

விடியோக்கள்

"தவெக அரசின் அறிவிப்பை ஏற்க முடியாது": CPIM சண்முகம் பேட்டி

"தவெக அரசின் அறிவிப்பை ஏற்க முடியாது": CPIM சண்முகம் பேட்டி

கார் பந்தயம்! கலைஞர் பேனா..! பேரவையில் காரசார விவாதம்! | Sengottaiyan | KN Nehru | Udhayanidhi

கார் பந்தயம்! கலைஞர் பேனா..! பேரவையில் காரசார விவாதம்! | Sengottaiyan | KN Nehru | Udhayanidhi