முதல்வர் விஜய்தான் அடுத்த பிரதமரா? தமிழிசை பதில்
முதல்வர் விஜய் பிரதமராவது என்ற கேள்விக்கு தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில் குறித்து...
முதல்வர் விஜய் - கோப்புப் படம்
முதல்வர் விஜய் பிரதமராகிறாரா என்ற கேள்விக்கு, அவர் முதலில் முதல்வர் பதவியை சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.
முதல்வர் விஜய்தான், 2029-ல் பிரதமராகும் வாய்ப்பிருப்பதாக சமூக ஊடகங்களில் பதிவுகள் பரவி வருவதைக் குறிப்பிட்டு, பாஜக தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜனிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பேசியதாவது, "முதல்வர் விஜய்க்கு மக்கள் மிகப்பெரிய வாய்ப்பை அளித்துள்ளனர். அதனை அவர் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
பிரதமர் மோடிக்கு இணையாக இன்னொருவரைச் சிந்தித்துக்கூட பார்க்க முடியாது. ஏனெனில், மோடி 3 முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, 12 ஆண்டுகளாக பிரதமராக இருப்பதுடன், 25 ஆண்டுகளாக பொது வாழ்க்கையில் இருந்து வருகிறார். முதல்வர் பதவியில் தொடங்கி ஒரு நெடுங்கால அரசியல் வாழ்க்கையைப் பெற்றவர்.
முதல்வர் விஜய், தற்போது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். முதலில் அதனை அவர் சரியாகச் செய்ய வேண்டும். அவர் முதல்வராகி 3 மாதங்கள்தான் ஆகியுள்ளன" என்று தெரிவித்தார்.
Summary
Is CM Vijay the next Prime Minister? BJP Leader Tamilisai Soundararajan responds
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