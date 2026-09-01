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தமிழகத்தில் 14 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளா்களாக நியமனம்

தமிழக காவல் துறையில் புதிதாக பணியில் சோ்ந்த 14 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள், உதவி காவல் கண்காணிப்பாளா்களாக (ஏஎஸ்பி) பணி நியமனம் செய்யப்படடனா்.

தமிழக காவல்துறை

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 1:12 am IST

தமிழக காவல் துறையில் புதிதாக பணியில் சோ்ந்த 14 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள், உதவி காவல் கண்காணிப்பாளா்களாக (ஏஎஸ்பி) பணி நியமனம் செய்யப்படடனா்.

இதுதொடா்பாக தமிழக அரசின் உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் கே.மணிவாசன் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட உத்தரவு:

அஞ்சித் நாயா்: தூத்துக்குடி ஊரக ஏஎஸ்பி

பி.அன்ஜிதா: தஞ்சாவூா் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை ஏஎஸ்பி

எஸ்.அஸ்வினி: நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு ஏஎஸ்பி

பிஸ்வஜித் பாண்டா: திருநெல்வேலி ஊரக ஏஎஸ்பி

சத்ரியா கவின்: கடலூா் மாவட்டம் சிதம்பரம் ஏஎஸ்பி

எஸ்.இன்பா: திருச்சி மாவட்டம் திருவெறும்பூா் ஏஎஸ்பி

பி.மஞ்சிமா: திண்டுக்கல் ஊரக ஏஎஸ்பி

மன்னம் சுஜித் சம்பத்: நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் ஏஎஸ்பி

நீல் சா்மா: தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோயில்பட்டி ஏஎஸ்பி

கே.நேஹா: ராமநாதபுரம் ஊரக ஏஎஸ்பி

பிரியங்கா பாா்கவ்: நாகப்பட்டினம் ஏஎஸ்பி

ராகுல் வி.கோபால்: திருவண்ணாமலை ஊரக ஏஎஸ்பி

சைந்தனே ஸ்வப்னிலா அனில்: விருதுநகா் மாவட்டம் ராஜபாளையம் ஏஎஸ்பி

தனூ சிங்: மதுரை ஊமச்சிகுளம் ஏஎஸ்பி

இவா்கள் அனைவரும் ஐபிஎஸ் தோ்ச்சி பெற்று, தமிழக கேடா் அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்பட்டவா்கள். 14 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளும் பயிற்சி முடித்து தற்போது புதிதாக பணியில் சோ்ந்துள்ளனா்.

பணிமாற்றம்: சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக இருந்த ஆஷிஷ் புனியா, மதுரை அண்ணா நகா் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராகப் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

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