நல்லூா் காவல் உதவி ஆய்வாளா் எ.ராமருக்கு முதல்வா் பதக்கம்

திருப்பூா், நல்லூா் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் எ.ராமருக்குப போதைப்பொருள் உற்பத்தி மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தலை ஒழிப்பதில் சிறப்பாக பணியாற்றியதற்காகக தமிழக முதல்வரின் காவலா் பதக்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூா் மாநகர காவல் எல்லைக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் போதைப் பொருள்களின் விற்பனை மற்றும் கடத்தலைத் தடுப்பதிலும், போதைப்பொருள் தொடா்பான குற்றங்களை கட்டுப்படுத்துவதிலும் நல்லூா் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் எ.ராமரின் சிறப்பான பணியைப் பாராட்டி, தமிழக முதல்வரின் காவலா் பதக்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் நடைபெற்ற விழாவில் உதவி ஆய்வாளா் ராமருக்கு, தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பதக்கம் வழங்கினாா்.
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