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எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்த காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ! சட்டப்பேரவையில் என்ன நடந்தது?

சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் தாரகை கத்பர்ட் அமர்ந்தது குறித்து...

Congress MLA seated in the opposition benches.
Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 12:00 pm IST

தமிழக சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ தாரகை கத்பர்ட் அமர்ந்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் பல்வேறு துறைகளில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், இதுவரையில் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர்களில் ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்களின் மூன்றாவது வரிசையில் அமர்ந்திருந்த காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ தாரகை கத்பர்ட், இன்றைய சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சிகளின் முதல் வரிசையில் அமர்ந்துள்ளார்.

ஆளுங்கட்சியான தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்எல்ஏ தாரகை கத்பர்ட், எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்திருப்பதாக சமூக ஊடகங்களில் பேசுபொருளாகியது.

இந்த நிலையில், தாரகை கத்பர்ட் எம்எல்ஏ-வுக்கு எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமரவைக்கப்பட்டது குறித்து பேரவைத் தலைவர் கூறியதாவது, காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவைக் குழுத் தலைவராக தாரகை கத்பர்ட் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், அவருக்கு உரிய இருக்கை அளிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடப்பட்டது. இதனையடுத்து, அவருக்கு முதல் வரிசையில் இருக்கை ஒதுக்கப்பட்டது என்று தெரிவித்தார்.

Summary

Congress MLA Tharahai Cuthbert seated in the opposition row

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