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சட்டப்பேரவைக்கு நடந்தே வந்த திமுக எம்எல்ஏ!

புதுச்சேரியில் அரசின் கவனத்தை ஈர்க்க திமுக எம்எல்ஏ சட்டப்பேரவைக்கு நடந்தே வந்துள்ளார்.

DMK MLA walks to the Legislative Assembly!

திமுக எம்எல்ஏ விக்னேஷ் கண்ணன்

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 1:19 pm IST

புதுச்சேரியில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிலை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டும் செல்லும் நோக்கில் திமுக எம்எல்ஏ விக்னேஷ் கண்ணன் சட்டப்பேரவைக்கு நடந்தே வந்துள்ளார்.

புதுச்சேரியில் நாளுக்கு நாள் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் மக்கள் ஓர் இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு செல்ல அதிக காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. உரிய நேரத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட இடத்திற்கு செல்ல முடியாத சூழல் உள்ளது.

இந்நிலையில் புதுச்சேரி நகரப்பகுதியில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலால் மக்கள் பாதிக்கப்படுவதை புதுச்சேரி அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லும் நோக்கில் ராஜ்பவன் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ விக்னேஷ் கண்ணன் தனது வீட்டில் இருந்து புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்திற்கு இன்று நடந்தே வந்தார்.

இதுகுறித்து திமுக எம்எல்ஏ விக்னேஷ் கண்ணன் கூறுகையில், புதுச்சேரி நகரப் பகுதிகளில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலைச் சரி செய்ய வலியுறுத்தியும், விடுமுறை நாள்களில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை போலீஸார் கட்டுப்படுத்த தவறுகின்றனர்.

மேலும் போக்குவரத்து போலீஸார் பணியில் இருப்பதில்லை. அதை உடனடியாக சரி செய்ய வலியுறுத்தி தனது வீட்டில் இருந்து நடந்தே சட்டப்பேரவைக்கு வருகை தந்ததாக தெரிவித்தார். அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

Summary

DMK MLA Vignesh Kannan walked to the Legislative Assembly to draw the government's attention to the traffic congestion in Puducherry.

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