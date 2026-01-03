குணப்படுத்த இயலாத நோய்களுக்கு தீா்வு காண சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் ஊக்குவிப்பு தேவை: குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்
குணப்படுத்த இயலாததாகக் கருதப்படும் நோய்களுக்கான தீா்வுகளைக் கண்டறிய சித்த மருத்துவத்தில் அறிவியல் ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள இளம் மாணவா்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளா்கள் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும் என குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தினாா்.
சித்த மருத்துவத்தின் தந்தை எனப் போற்றப்படும் அகத்தியரின் பிறந்த தினத்தையெட்டி ஆண்டுதோறும் சித்தா தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. அதன்படி, மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம், தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனம் ஆகியவை சாா்பில் ‘உலகளாவிய ஆரோக்கியத்துக்கான சித்தா’ என்ற கருப்பொருளில் 9-ஆம் ஆண்டு சித்தா தின விழா சென்னை கலைவாணா் அரங்கில் சனிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
விழாவுக்கு ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் இணை அமைச்சா் பிரதாப் ராவ் ஜாதவ் தலைமை வகித்தாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கலந்துகொண்டு அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த சித்த மருத்துவம் தொடா்பான கண்காட்சியை பாா்வையிட்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, சித்த மருத்துவ மேம்பாட்டுக்கு பங்களிப்புகளை வழங்கியோருக்கு விருதுகளை வழங்கி அவா் பேசியது:
சித்தா தினத்தையொட்டி, அமைக்கப்பட்டுள்ள கண்காட்சியில் சித்த மருத்துவம் தொடா்பான அரிய ஓலைச் சுவடிகள், நூல்கள், சித்த மருத்துவ மூலப் பொருள்கள், மூலிகை மருந்துகள் போன்றவை சித்த மருத்துவத்தின் மகத்துவத்தையும், அதன் அறிவியல் அடிப்படையிலான பயன்பாடுகளையும் பொதுமக்களுக்கு உணா்த்துகிறது.
சித்த மருத்துவம் நோய்களுக்கான மூல காரணங்களை நிவா்த்தி செய்வதில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த அமைப்பு அதன் விரிவான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை மூலம் முழுமையான சிகிச்சை மற்றும் நோயிலிருந்து மீட்புக்கான நம்பிக்கையை வழங்குகிறது. ஆராய்ச்சியாளா்கள், பயிற்சியாளா்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் சித்த அறிவை ஆவணப்படுத்தவும், நவீனப்படுத்தவும், உலக அளவில் பகிா்ந்துகொள்ளவும் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
அதேவேளையில் அதன் பாரம்பரிய அறிவு, நெறிமுறை மற்றும் தத்துவ அடித்தளங்களைப் பாதுகாக்கவும் வேண்டும். குணப்படுத்த இயலாததாகக் கருதப்படும் நோய்களுக்கான தீா்வுகளைக் கண்டறிய சித்த மருத்துவத்தில் அறிவியல் ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ளும்படி இளம் மாணவா்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளா்கள் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும்.
ஆரோக்கியமான, மிகவும் சீரான மற்றும் நிலையான சமூகத்தை உருவாக்க பாரம்பரிய ஞானத்தை நவீன அறிவியலுடன் ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது என்றாா் அவா்.
அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன்: கரோனா காலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் குணமடைய கபசுரக் குடிநீா் மிகப் பெரிய பங்களிப்பை வழங்கியது. இது வெளிநாடுகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டது. தமிழகத்தில் சித்தா, ஆயுா்வேதா, யுனானி மற்றம் ஓமியோபதி பரம்பரை மருத்துவா்களுக்கான ஓய்வூதியம் ரூ.1,000-ஆக இருந்த நிலையில் அதை 2022-ஆம் ஆண்டு முதல் ரூ.3,000-ஆக உயா்த்தி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
நாட்டிலேயே யுனானி, யோகா, சித்தா உள்ளிட்ட 5 மருத்துவத் துறைகளும் உள்ள ஒரே மாநிலம் தமிழகம். இவற்றின் மருத்துவமனைகளுக்குத் தேவையான மருந்துகள் தடையின்றி விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது என்றாா் அவா்.
நிகழ்ச்சியில் ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலா் மோனலிசா தாஸ், தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவன இயக்குநா் ஜி.செந்தில்வேல் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.