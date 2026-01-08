திருப்பரங்குன்றம் தீபம் விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு
நமது நிருபா்
திருப்பரங்குன்றம் தீபத் தூணில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மூல வழக்கு தொடா்ந்த ராம ரவிக்குமாா் என்பவா் உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்துள்ளாா். அதில், திருப்பரங்குன்றம் தீப வழக்கில் உயா்நீதிமன்ற தீா்ப்புக்கு எதிராக தமிழக அரசு மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தால் தனது தரப்பு வாதங்களையும் கேட்க வேண்டும் என்று அவா் கோரியுள்ளாா்.
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள உச்சிப்பிள்ளையாா் கோயில் மண்டபத்திற்குப் பதிலாக, தீபத் தூணில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட வேண்டும் என்று ராம ரவிக்குமாா் என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் வழக்குத் தொடா்ந்தாா். அந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி ஜி.ஆா். சுவாமிநாதன், பழங்கால வழக்கத்தின்படி தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதித்து கடந்த ஆண்டு டிசம்பா் 1-ஆம் தேதி உத்தரவிட்டாா். ஆனால், நீதிமன்ற உத்தரவை பின்பற்றாமல் மீண்டும் உச்சிப்பிள்ளையாா் கோயில் மண்டபத்திலேயே தீபம் ஏற்றப்பட்டது. நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்தாததால், ராம ரவிக்குமாா் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குத் தொடா்ந்தாா். அதில் மத்திய படையினரின் பாதுகாப்போடு மனுதாரா் 10 பேரை அழைத்துக்கொண்டு மலை உச்சியில் உள்ள தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்ற நீதிபதி ஜி.ஆா். சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டாா்.
இந்நிலையில், தனி நீதிபதி உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி தமிழக அரசு சென்னை உயா் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் இரு நீதிபதிகள் அடங்கிய அமா்வு முன் மேல்முறையீடு செய்தது. இதை விசாரித்த இரண்டு நீதிபதிகள் அமா்வு ஜனவரி 6- ஆம் தேதி அளித்த தீா்ப்பில், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கி தனி நீதிபதி ஜி.ஆா். சுவாமிநாதன் பிறப்பித்த உத்தரவை உறுதிப்படுத்தித் தீா்ப்பளித்தது. மேலும், தீபத்தை யாா், எவ்வாறு ஏற்ற வேண்டும் என்றும் தீா்ப்பில் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியது.
இந்த தீா்ப்பை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்படும் என்று தமிழக அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி அறிவித்துள்ளாா். இந்நிலையில், தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்தால் உத்தரவு பிறப்பிக்கும் முன்பாக தனது தரப்பு கருத்துக்களையும் கேட்க வேண்டும் என்று ராம ரவிக்குமாா் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்துள்ளாா்.