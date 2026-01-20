தமிழ்நாடு

மக்களிடம் அதிருப்தி, ஆணவத்தைக் காட்டக் கூடாது! - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்

“கூட்டணிக் கட்சிகளில் திமுகவைப் பிடிக்காதவர்கள் சிலர்!” - திமுகவினருக்கு முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலினின் அறிவுறுத்தல்களைப் பற்றி..
முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்
முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்கோப்புப்படம் | ஐஏஎன்எஸ்
Updated on
1 min read

திமுக மாவட்டச் செயலர்கள் கூட்டத்தில் அக்கட்சியினருக்கு தமிழக முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு. க. ஸ்டாலினின் பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார்.

திமுக மாவட்டச் செயலர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னையிலுள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று(ஜன. 20) முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

அதனைத்தொடர்ந்து, மாவட்டச் செயலர்கள் கூட்டத்தில் மு. க. ஸ்டாலின் பேசியதாவது, “கூட்டணிக் கட்சிகளில் நம்மைப் பிடிக்காதச் சிலர் இருக்கத்தான் செய்வார்கள். அவர்கள் தேவையில்லாத கருத்துகளை வெளிப்படுத்தி கூட்டணியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த நினைக்கலாம். அத்தகைய சூழ்ச்சிக்கு நாம் யாரும் பலியாகக் கூடாது.

கூட்டணி விவகாரத்தையும் தொகுதிப் பங்கீட்டையும் நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன். 234 தொகுதிகளிலும் நானே போட்டியிடுவதாக நினைத்து தேர்தலில் நீங்கள் நூறு சதவீதம் களப் பணியாற்ற வேண்டும்.

மக்கள் குறைகளைத் தெரிவித்தால், அவர்களிடம் நாம் கோபத்தையோ அதிருப்தியையோ வெளிப்படுத்தி ஆணவத்துடன் நடந்து கொள்ளக்கூடாது. நாம் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதை மட்டுமே மனதில் வைத்து பணியாற்றுங்கள்” என்றார்.

முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்
‘ஸ்டாலின் தொடரட்டும்; தமிழகம் வெல்லட்டும்’ பெயரில் திருச்சியில் திமுக மாநில மாநாடு!
Summary

Chief Minister M.K. Stalin's instructions to the DMK members

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

திமுக
ஸ்டாலின்

Related Stories

No stories found.