மக்களிடம் அதிருப்தி, ஆணவத்தைக் காட்டக் கூடாது! - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்

திமுக மாவட்டச் செயலர்கள் கூட்டத்தில் அக்கட்சியினருக்கு தமிழக முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு. க. ஸ்டாலினின் பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார்.
திமுக மாவட்டச் செயலர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னையிலுள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று(ஜன. 20) முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
அதனைத்தொடர்ந்து, மாவட்டச் செயலர்கள் கூட்டத்தில் மு. க. ஸ்டாலின் பேசியதாவது, “கூட்டணிக் கட்சிகளில் நம்மைப் பிடிக்காதச் சிலர் இருக்கத்தான் செய்வார்கள். அவர்கள் தேவையில்லாத கருத்துகளை வெளிப்படுத்தி கூட்டணியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த நினைக்கலாம். அத்தகைய சூழ்ச்சிக்கு நாம் யாரும் பலியாகக் கூடாது.
கூட்டணி விவகாரத்தையும் தொகுதிப் பங்கீட்டையும் நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன். 234 தொகுதிகளிலும் நானே போட்டியிடுவதாக நினைத்து தேர்தலில் நீங்கள் நூறு சதவீதம் களப் பணியாற்ற வேண்டும்.
மக்கள் குறைகளைத் தெரிவித்தால், அவர்களிடம் நாம் கோபத்தையோ அதிருப்தியையோ வெளிப்படுத்தி ஆணவத்துடன் நடந்து கொள்ளக்கூடாது. நாம் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதை மட்டுமே மனதில் வைத்து பணியாற்றுங்கள்” என்றார்.
