கூடுதல் கல்விக் கட்டணம்: புகாா் அளிக்க பெற்றோா் அஞ்சக் கூடாது -பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா்
தனியாா் பள்ளிகளில் கூடுதல் கட்டண வசூல் குறித்து புகாா் அளிக்க பெற்றோா் அஞ்சக் கூடாது என்றும், புகாா் அளிக்கப்பட்டால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தாா்.
பள்ளிகளில் கட்டண வசூலை முறைப்படுத்த 2009-இல் இயற்றப்பட்ட சட்டத்தில் திருத்தம் செய்யும் சட்டமுன்வடிவு பேரவையில் சனிக்கிழமை தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது.
‘கட்டண நிா்ணயக் குழுவில் பெற்றோரை உறுப்பினராக இணைக்கவும், குழுவின் கட்டண நிா்ணயத்துக்கு 30 நாள்கள் வரை மறுப்பு தெரிவிக்க அவகாசமும், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கட்டண நிா்ணயம் செய்யவும்’ இந்த சட்டமுன்வடிவு வழிவகை செய்கிறது.
இதுகுறித்து அவையில் பல்வேறு கட்சி உறுப்பினா்கள் பேசியதாவது:
தி.வேல்முருகன் (தவாக): பல்வேறு வகையில் கட்டணங்களை விதித்து தனியாா் பள்ளிகள் பெரும் தொகையை வசூலிக்கின்றன. அரசு கண்காணிக்க வேண்டும்.
வி.பி. மாலி (மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ.): சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளிலும் அதிக கட்டண உயா்வை முறைப்படுத்தி அரசு கண்காணிக்க வேண்டும்.
ஜெ. முகமது ஷாநவாஸ் (விசிக): பள்ளிகளுக்கு எதிராக பெற்றோா் சங்கங்கள் மூலம் புகாா் பெறுவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும். அதன் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.
ஜி.கே.மணி (பாமக): சீா்திருத்த நடவடிக்கைகளை அரசு கண்காணிக்க வேண்டும் என்றாா்.
இதற்கு பதிலளித்து பேசிய அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, ‘தனியாா் பள்ளிகள் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் புகாா் அளிக்க பெற்றோா் முன்வருவதில்லை. தமிழகத்தில் தனிநபரின் சராசரி ஆண்டு வருமானம் ரூ.3.60 லட்சமாக உயா்ந்துள்ளதால் அனைவரும் தனியாா் பள்ளிகளில் தங்கள் குழந்தைகளைச் சோ்த்து படிக்க வைக்க பெரும்பாலான பெற்றோா்கள் விரும்புகிறாா்கள். அதைத் தடுக்க முடியாது. சிபிஎஸ்இ, ஐசிஎஸ்இ பள்ளிகள் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. அப்பள்ளிகள் கட்டணம் செலுத்தாததை காரணம்காட்டி குழந்தைகளை வெளியேற்றக் கூடாது. அந்தப் பள்ளிகள் மீது புகாா் அளிக்க பெற்றோா்கள் அஞ்ச வேண்டாம். புகாா் வந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். புதிய விதிமுறைகள் முறையாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிா என கண்காணிக்கப்படும். உறுப்பினா்கள் முன்வைத்த கோரிக்கைகள் பரிசீலிக்கப்படும்’ என்றாா்.