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தமிழ்நாடு

மருத்துவர்களின் தன்னலமற்ற சேவை, அர்ப்பணிப்பு, மனிதநேயம்..!

தேசிய மருத்துவர்கள் நாளையொட்டி முதல்வர் விஜய் வாழ்த்துப் பதிவு...

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முதல்வர் விஜய் (கோப்புப்படம்) - TN Assembly

Updated On :1 ஜூலை 2026, 10:19 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேசிய மருத்துவர்கள் நாளையொட்டி, மருத்துவர்கள் அனைவருக்கும் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுபற்றி அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,

"மனித உயிர்களைக் காக்கும் உன்னதப் பணியில் இரவு பகல் பாராது அயராது பணியாற்றும் அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் தேசிய மருத்துவர்கள் தினமான இந்நாளில் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.

மருத்துவர்களின் தன்னலமற்ற சேவை, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் மனிதநேயம் என்றும் போற்றத்தக்கது.

மருத்துவ சிகிச்சை பெறுபவர்களின் முகத்தில் புன்னகையையும் அவர்கள் குடும்பத்தில் நம்பிக்கையையும் விதைக்கும் மருத்துவர்கள் மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் பெற்று தொடர்ந்து மக்கள் சேவை ஆற்றிட இந்நாளில் வாழ்த்துகிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Summary

selfless service and dedication of doctors are always worthy of praise: Chief Minister Vijay

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