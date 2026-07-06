Dinamani
5 முறை சாம்பியன் பிரேசிலுக்கு அதிர்ச்சி: காலிறுதியில் நார்வே!அதிபா் டிரம்ப்புடன் புதின், ஸெலென்ஸ்கி தொலைபேசியில் பேச்சு!உத்தரப் பிரதேசத்தில் 3-வது முறையாக பாஜக ஆட்சி அமைக்கும்: நிதின் நபின் நம்பிக்கைபிகாா் இடைத்தோ்தல்: பிரசாந்த் கிஷோா் போட்டிமின் இணைப்புக்கு காத்திருக்கும் 60,120 விவசாயிகள்!இன்று கரையைக் கடக்கிறது புயல் சின்னம்!
/
தமிழ்நாடு

ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வு: 1.60 லட்சம் பட்டதாரி ஆசிரியா்கள் எழுதினர்!

பணியில் உள்ள ஆசிரியா்களுக்கான டெட் 2-ஆம் தாள் தோ்வை 1,60,929 போ் எழுதினா்.

News image
Updated On :6 ஜூலை 2026, 3:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பணியில் உள்ள ஆசிரியா்களுக்கான டெட் 2-ஆம் தாள் தோ்வை 1,60,929 போ் எழுதினா்.

பள்ளிகளில் ஆசிரியராகப் பணிபுரிய, பதவி உயா்வு பெற ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வில் (டெட்) தோ்ச்சி பெறுவதை உச்சநீதிமன்றம் கட்டாயமாக்கியது. அதன்படி, தமிழகத்தில் அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியா்களுக்கு ஆசிரியா் தோ்வு வாரியம் (டிஆா்பி) தோ்வுகளை நடத்தி வருகிறது. இதில், இடைநிலை ஆசிரியா்களுக்கான தகுதித் தோ்வு தாள்-1 சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தத் தோ்வை 59,535 போ் எழுதினா்.

தொடா்ந்து, பட்டதாரி ஆசிரியா்களுக்கான தகுதித் தோ்வு தாள்-2 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதுகுறித்த டிஆா்பி சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: பட்டதாரி ஆசிரியா்களுக்கான தாள்- 2 தகுதித் தோ்வு தமிழகத்தில் 613 மையங்களில் நடைபெற்றது. மொத்தம் 1,67,743 ஆசிரியா்கள் தோ்வெழுத அனுமதிக்கப்பட்டனா். அவா்களில் 1,60,929 ஆசிரியா்கள் (95.94 சதவீதம்) தோ்வு எழுதினா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வு இரண்டாம் தாள்: வேலூரில் 4,386 போ் எழுதினா்

ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வு இரண்டாம் தாள்: வேலூரில் 4,386 போ் எழுதினா்

ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வு: 1670 போ் எழுதினா்

ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வு: 1670 போ் எழுதினா்

ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வு: வேலூரில் முதல் தாளை 1,777 போ் எழுதினா்

ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வு: வேலூரில் முதல் தாளை 1,777 போ் எழுதினா்

ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வு: தென்காசி மாவட்டத்தில் 1311 போ் எழுதினா்

ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வு: தென்காசி மாவட்டத்தில் 1311 போ் எழுதினா்

விடியோக்கள்

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

குதிரை பேரத்தை உருவாக்கியதே திமுகதான்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK

குதிரை பேரத்தை உருவாக்கியதே திமுகதான்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!