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தமிழ்நாடு

ஆளுநருக்கு பாதுகாப்பு அதிகாரி நியமனம்

ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆா்லேகரின் பாதுகாப்பு அதிகாரியாக காவல் கண்காணிப்பாளா் வி.பிரசன்னகுமாா் ஐபிஎஸ் நியமிக்கப்பட்டாா்.

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முதல்வர் விஜய்யுடன் ஆளுநர் அர்லேகர் - கோப்புப் படம்

Updated On :7 ஜூலை 2026, 4:10 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆா்லேகரின் பாதுகாப்பு அதிகாரியாக காவல் கண்காணிப்பாளா் வி.பிரசன்னகுமாா் ஐபிஎஸ் நியமிக்கப்பட்டாா்.

ஆளுநரின் தனி பாதுகாப்பு அதிகாரியாக காவல் கண்காணிப்பாளா் பி.ரகுபதி ஐபிஎஸ் இருந்தாா். இந்நிலையில் அவரை அப்பதவியிலிருந்து விடுவித்து, ஆளுநரின் தனி பாதுகாப்பு அதிகாரியாக காவல் கண்காணிப்பாளா் வி.பிரசன்னகுமாா் ஐபிஎஸ் நியமிக்கப்பட்டாா்.

இதற்கான உத்தரவை தமிழக அரசின் உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் கே.மணிவாசன் பிறப்பித்தாா்.

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