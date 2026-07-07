துணைவேந்தா்கள் நியமனம்: முதல்வா் விஜய் ஆலோசனை
பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சருடன் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் ஆலோசனை.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உயர்கல்வித்துறை செயல்பாடுகள் மற்றும் திட்டங்கள் குறித்து முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் துறையின் அமைச்சர் பெ.விஸ்வநாதன், நிதியமைச்சர் நெ.மரிய வில்சன், தலைமைச் செயலர் மு.சாய்குமார், நிதித்துறைச் செயலர் மு.அ.சித்திக், உயர்கல்வித் துறைச் செயலர் வி.அருண்ராய் மற்றும் துறைத்தலைவர்கள். - CMO TAMILNADU