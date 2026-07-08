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தமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் இன்றும் நாளையும் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு

தமிழகத்தில் புதன், விழாயன் (ஜூலை 8, 9) ஆகிய இரு நாள்கள் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

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மழை - பிரதிப் படம்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 1:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் புதன், விழாயன் (ஜூலை 8, 9) ஆகிய இரு நாள்கள் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து வானிலை மையம் சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: தெற்கு குஜராத்தில் இருந்து மத்திய கேரளம் வரை காற்றழுத்தத் தாழ்வு பாதை நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக புதன், வியாழன் (ஜூலை 8, 9) ஆகிய இரு நாள்கள் மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

13 இடங்களில் வெயில் சதம்: தமிழகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகபட்சமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டியில் 104.54 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலை பதிவானது. நாகை-102.56, மீனம்பாக்கம், மதுரை விமான நிலையம்-102.02, நுங்கம்பாக்கம்-102.02, மதுரை நகரம்-101.12, கடலூா்-100.94, திருச்சி-100.58, காரைக்கால், புதுச்சேரி, தஞ்சாவூா், திருத்தணி-100.4, பரங்கிப்பேட்டை-100.04 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலை பதிவானது.

மழை அளவு: தமிழகத்தில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் அதிகபட்சமாக நீலகிரி மாவட்டம் பாா்வூட், செருமுள்ளி, வூட் பிரையா், தேவாலா பகுதிகளில் 80 மி.மீ. மழை பதிவானது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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