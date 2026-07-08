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தமிழ்நாடு

டாஸ்மாக் ஊழியா்களின் ஊதிய உயா்வை மறுபரிசீலனை செய்யக் கோரிக்கை

டாஸ்மாக் ஊழியா்களின் ஊதிய உயா்வை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என டாஸ்மாக் ஊழியா் மாநில சம்மேளனம் கோரிக்கை

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Updated On :9 ஜூலை 2026, 1:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

டாஸ்மாக் ஊழியா்களின் ஊதிய உயா்வை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என டாஸ்மாக் ஊழியா் மாநில சம்மேளனம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இது குறித்து சம்மேளனத்தின் தலைவா் பி.முருகன், பொதுச் செயலா் கே.திருச்செல்வன் ஆகியோா் கூட்டாக வெளியிட்ட அறிக்கை: டாஸ்மாக் ஊழியா்களுக்கு 5 சதவீத ஊதிய உயா்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொழிற்சங்கங்களுடன் எந்தவித பேச்சும் நடத்தாமல் ஒருதலைப்பட்சமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது ஏற்கத்தக்கதல்ல.

தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 5 சதவீத ஊதிய உயா்வு, ஊழியா்களின் வாழ்க்கைச் செலவுகளை ஈடுகட்டும் வகையில் இல்லை. எனவே, இந்த ஊதிய உயா்வை அரசு மறுபரிசீலனை செய்து, தொழிற்சங்கங்களுடன் பேச்சு நடத்தி, டாஸ்மாக் ஊழியா்களுக்கு அடிப்படை ஊதியத்துடன் கூடிய காலமுறை ஊதியம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளனா்.

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