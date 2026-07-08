திமுகவை விமர்சித்து வைகோ பேசுவது எனக்கும் வருத்தம் தான்: துரைமுருகன்

திமுகவை விமர்சித்து வைகோ பேசுவது எனக்கும் வருத்தம் தான் என்று திமுக பொதுச் செயலாளா் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளாா்.
வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி காந்திநகர் பகுதியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் துரைமுருகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது, 2021-ஆம் ஆண்டு காட்பாடி தொகுதியில் உங்களுடைய வெற்றியை எதிர்த்து அதிமுக வேட்பாளர் ராமு தொடர்ந்திருந்த வழக்கினை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது குறித்த கேள்விக்கு, "நீதி வென்றிருக்கிறது"
திமுகவில் அங்கம் வகித்து வந்தவர் தொடர்ந்து திமுகவை கடுமையாக பேசி வருவது குறித்த கேள்விக்கு, சட்றென்று தனது பாணியில் கையெடுத்து கும்பிட்டார்.
தொடர்ந்து உங்கள் நண்பர் அல்லவா அவர் என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியதும், திமுகவை விமர்சித்து வைகோ பேசுவது எனக்கும் வருத்தம் தான் என கூறினார்.
Summary
It causes me pain too when Vaiko criticizes the DMK...
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