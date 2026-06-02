Dinamani
தேர்தல் பிரசார நிலையிலிருந்து முதல்வர் விஜய் வெளியே வர வேண்டும்! தமிழிசை திமுக சின்னத்தில் போட்டியிட நிர்பந்தம்; தவெக அமைச்சரவையில் மற்ற கட்சிகள்! வைகோபாஜகவில் இருந்து அண்ணாமலை விலகல்? முதல்வர் விஜய்யுடன் ப. சிதம்பரம் சந்திப்பு! சென்னை தலைமைச் செயலகம் வெளியே புகைமூட்டம்! மக்களுக்கு மூச்சுத் திணறல்! புலி விவகாரம்! முதல்வர் விஜய்க்கு எதிரான மனுவைத் திரும்பப் பெற்ற மனுதாரர்! நிதின் நபினுடன் அண்ணாமலை சந்திப்பு! ஆட்சி நடத்துவதற்கான ‘கோர்ஸ்’ முடியும்வரை மக்கள் மடிய வேண்டுமா? இபிஎஸ் கேள்விசிபிஎஸ்இ மறுமதிப்பீட்டு தளம் மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது! முழு விவரம்! ராஜாவின் ராஜாங்கம் தொடரட்டும்! மு.க. ஸ்டாலின் வாழ்த்து!இடைத்தேர்தலில் போட்டியில்லை! திருமாவளவன்நீங்கள் ஒரு பைத்தியம்; சிறையில் இருந்திருப்பீர்கள்! நெதன்யாகுவை எச்சரித்த டிரம்ப்!
/
தமிழ்நாடு

திமுக சின்னத்தில் போட்டியிட நிர்பந்தம்! தவெக அமைச்சரவையில் மற்ற கட்சிகள்! வைகோ குற்றச்சாட்டு

திமுக கூட்டணி பற்றி மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பேட்டி...

News image

வைகோ - முதல்வர் ஸ்டாலின். - கோப்புப் படம்

Updated On :2 ஜூன் 2026, 3:28 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட நிர்பந்திக்கப்பட்டதாகவும் தொண்டர்களின் ஆதங்கத்தையே துரை வைகோ வெளிப்படுத்தியதாகவும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கூறினார்.

சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வைகோ,

"நாங்கள் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் உறுதியாக நின்று அனைத்துத் தொகுதிகளிலும் நாங்கள் உடல், பொருள், ஆவியைக் கொடுத்து பணியாற்றினோம். நான் 34 தொகுதிகளில் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் ஒரு மணி நேரம் பேசி பிரசாரம் செய்ததால் 24 தொகுதிகளில் திமுக வென்றது.

திமுகவின் ஆதரவால்தான், திமுகவின் வாக்குகளால்தான் எங்களுடைய 2 பேரவை உறுப்பினர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள். மற்ற 2 இடங்களில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாலும் எங்கள் பங்களிப்பும் எனது பங்களிப்பும் திமுக வெற்றிக்கு ஒரு சிறிய காரணமாக இருந்திருக்கிறது.

திமுக கூட்டணியில் மற்ற கட்சிகளுக்கு அதிக இடங்கள் கொடுக்கப்பட்டது. எங்களுக்கு 4 இடங்கள்தான் கொடுக்கப்பட்டது. அது எங்கள் தோழர்கள் மனதில் ஆதங்கத்தை ஏற்படுத்தியது என்று கூறினேன்.

தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட விகிதம், அதிலும் அவர்கள்(திமுக) கட்சி சின்னத்தில்தான் போட்டியிட வேண்டும் என்ற நிர்பந்தம், அதில் ஒரு தொகுதியில் எங்கள் சின்னத்தில் போட்டியிட்டுக்கொள்ளலாம் என்று கூறி அதற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்து, இறுதி நேரத்தில் நாங்கள் தனிச்சின்னத்தில் போட்டியிடக் கூடாது என்று கூறினார்கள். அதையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று.

திமுக ஆதரவுடன் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ், ஒரு நன்றி கூட சொல்லாமல் தவெகவுடன் இணைந்து அமைச்சரவையிலும் இடம்பெற்றுவிட்டது. அதைப்போல, தேமுதிக 10ல் ஒரு இடம்தான் ஜெயித்தது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் அவர்களது சின்னத்தில் போட்டியிட்டு 2 இடங்களில் வென்றன.

நாங்களும் தனிச் சின்னத்தில் போட்டியிட்டிருக்கலாம் என்று நினைத்த ஆதங்கத்தை துரை வைகோ வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இதை நான் பெரிதாக எங்கும் சொல்லிக்கொண்டதில்லை.

எதுவாயினும் தொண்டர்கள், நிர்வாகிகளின் மனதில் இருக்கும் கருத்துகள் ஜூன் 27 ஆம் தேதி பொதுக்குழுவில் பரிமாறப்படும்.

மற்ற கட்சிகள் அவர்கள் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு தவெக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்ற நிலைக்கு நாங்கள் செல்லவில்லை. அதுபற்றிய ஆதங்கத்தைதான் துரை வைகோ வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அவ்வளவுதான். மற்றபடி நாங்கள் எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை. அவசரமாக எந்த முடிவும் எடுக்க மாட்டோம். தேர்தல் நேரத்தில் கூட்டணி பற்றி பேசுவோம். தற்போது எதிர்கால திட்டங்கள் பற்றி பொதுக்குழுவில் முடிவெடுக்கப்படும்" என்றார்.

Summary

Pressure to Contest Under DMK Symbol: Vaiko

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

துரதிா்ஷ்டவசமாக உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டோம்: திருச்சி எம்.பி. துரை வைகோ

துரதிா்ஷ்டவசமாக உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டோம்: திருச்சி எம்.பி. துரை வைகோ

இனி வரும் தேர்தல்களில் தனிச் சின்னத்தில் மட்டுமே போட்டி: ஜவாஹிருல்லா

இனி வரும் தேர்தல்களில் தனிச் சின்னத்தில் மட்டுமே போட்டி: ஜவாஹிருல்லா

உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திமுக அணி வெற்றி பெறும்: வைகோ

உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திமுக அணி வெற்றி பெறும்: வைகோ

கருத்துக் கணிப்புகள் ஒரு புதிர்: வைகோ

கருத்துக் கணிப்புகள் ஒரு புதிர்: வைகோ

விடியோக்கள்

தென்மேற்கு பருவமழை: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி

தென்மேற்கு பருவமழை: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |