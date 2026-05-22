Dinamani
இனி வரும் தேர்தல்களில் தனிச் சின்னத்தில் மட்டுமே போட்டி: ஜவாஹிருல்லா

இனி அனைத்து தேர்தல்களிலும் தனிச் சின்னத்தில் போட்டியிடுவதாக மனிதநேய மக்கள் கட்சி தீர்மானம்

மனிதநேய மக்கள் கட்சி - X | MMK

Updated On :22 மே 2026, 12:25 pm IST

இனிவரும் அனைத்து தேர்தல்களிலும் தனிச் சின்னத்தில் போட்டியிடுவதாக மனிதநேய மக்கள் கட்சி தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இருந்த மனிதநேய மக்கள் கட்சி, நாகை மாவட்டத்தில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு, வெற்றி பெற்றது.

இந்த நிலையில், இனிவரும் காலங்களில் சட்டப்பேரவை, மக்களவை, உள்ளாட்சித் தேர்தல்களில் சொந்த சின்னத்தில் மட்டுமே போட்டியிடுவதாக மனிதநேய மக்கள் கட்சியில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

Summary

Manithaneya Makkal Katchi Passes Resolution to Contest All Future Elections Under Its Own Symbol

