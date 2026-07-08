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தமிழ்நாடு

புதிய ரேஷன் கார்டுகள் எப்போது வழங்கப்படும்? அமைச்சர் தகவல்

புதிய ரேஷன் கார்டுகள் வழங்கப்படுவது பற்றி உணவுத் துறை அமைச்சர் தகவல்...

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குடும்ப அட்டை - கோப்புப்படம்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 12:24 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அடுத்த 2 அல்லது 3 வாரங்களில் புதிய ரேஷன் கார்டுகள் வழங்கப்படும் என உணவுத் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர்,

"புதிய ரேஷன் கார்டுகள் அச்சடிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இன்னும் 2 அல்லது 3 வாரங்களில் புதிய ரேஷன் கார்டுகள் விநியோகிக்கும் பணி தொடங்கும்.

இது மனசாட்சியுள்ள மக்களாட்சி அரசு. மக்கள் நலனுக்காக மட்டுமே அனைத்துவிதமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படுகிறது.

இன்றைய நிகழ்வில் மேயர் பிரியா ஏன் கலந்துகொள்ளவில்லை என்று தெரியாவில்ல்லை. நாங்கள் எந்தவித பாரபட்சமும் இன்றி அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் கலந்துகொள்கிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.

Summary

New ration cards will be given next 2 to 3 weeks: minister

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