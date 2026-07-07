ரெட் கார்டில் மோசடி செய்தும் தோல்வியுற்ற அமெரிக்கா..! கிண்டல் செய்த பெல்ஜியம்!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் அமெரிக்காவை வீழ்த்திய பெல்ஜியம் அணி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ரெட் கார்டு சர்ச்சை குறித்து கிண்டலாக பதிவிட்டுள்ளது.
ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் அமெரிக்காவை பெல்ஜியம் அணி 4-1 என்ற கோல்கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்தப் போட்டியில் ரெட் கார்டு வழங்கப்பட்ட பலோகன் விளையாடியது சர்ச்சையை கிளப்பியது.
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தலையீட்டால் பலோகனுக்கு வழங்கப்பட்ட ரெட் கார்டு நீக்கப்பட்டதாக சர்ச்சையானது. இது குறித்து ஃபிஃபாவின் தலைவர் இன்பான்டினோ, “ஃபிஃபா நடுவர் குழு தன்னிச்சையானது. இதில் தலையீடு இல்லை” எனக் கூறினார்.
உலகக் கோப்பையில் ரெட் கார்டு வழங்கப்பட்ட ஒருவர் எப்படி விளையாட முடியுமென பலரும் கண்டனம் தெரிவித்தார்கள். இந்த நிலையில், நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் பெல்ஜியம் அபாரமான வெற்றியைப் பெற்றது.
ரெட் டெவில்ஸ் எனப்படும் பெல்ஜியம் அணி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெற்றிக்குப் பிறகு, “இந்த முடிவையும் மாற்றுங்கள்” எனக் கூறி கிண்டலாக பதிவிட்டுள்ளது. இந்தப் பதிவு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
ரெட் கார்டு நீக்கப்பட்ட அமெரிக்க வீரர் பலோகன் இந்தப் போட்டியில் மிகவும் சுமாராகவே விளையாடியது குறிப்பிடத்தக்கது. கால்பந்து ரசிகர்கள் நீதி, நியாயம் வென்றதாக சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.
Summary
Belgium Red Devils twitter post after beat USA in red card issue Overturn this
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