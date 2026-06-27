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நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறியது பெல்ஜியம்!

நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறிய பெல்ஜியம் அணி குறித்து...

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கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் பெல்ஜியம் வீரர்கள். - படம்: ஏபி

Updated On :27 ஜூன் 2026, 4:17 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் நியூசிலாந்தை 5-1 என வீழ்த்தி பெல்ஜியம் அணி நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறியிருக்கிறது.

குரூப் ஜி பிரிவில் 5 புள்ளிகளைப் பெற்ற பெஜியம் அந்த குரூப்பில் முதலிடத்தையும் பிடித்து அசத்தியுள்ளது.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் பெல்ஜியம் அணியினர் 28, 50, 66, 86, 90+4ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்தார்கள். நியூசிலாந்து சார்பில் ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் 84ஆவது நிமிஷத்தில் எலீஜா ஜஸ்ட் கோல் அடித்தார்.

இந்தப் போட்டியில், 35 முறை ஷாட்டுகளை அடித்த பெல்ஜியம் 10 முறை இலக்கை நோக்கி அடித்தார்கள். இதில், 5 கோல்கள் தடுக்கப்பட்டன.

பெல்ஜியம் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கெவின் டி பிரைன் இந்தப் போட்டியில் கோல் அடித்தார். கடந்த உலகக் கோப்பையில் பெல்ஜியம் குரூப் ஸ்டேஜ் உடன் வெளியேறியிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

நியூசிலாந்து அணி 2 போட்டிகளில் டிரா ஒரு தோல்வியுடன் உலகக் கோப்பையில் இருந்து வெற்றியே பெறாமல் வெளியேறியது.

Summary

Trossard, De Bruyne score and Belgium defeat New Zealand 5-1 to advance at the World Cup

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