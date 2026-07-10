பேரவைத் தோ்தலில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் திமுக முன்னாள் அமைச்சா் செந்தில்பாலாஜி வெற்றியை எதிா்த்து தொடரப்பட்ட தோ்தல் வழக்கை சென்னை உயா்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில், ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சியைச் சோ்ந்த வாக்காளா் பிரகாசம் என்பவா் தாக்கல் செய்த மனுவில், கோவை தெற்கு தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சா் செந்தில்பாலாஜி வெற்றி பெற்றாா். இவா், தன்னை எதிா்த்து தவெக சாா்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளா் செந்தில்குமாரைவிட 2,271 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
செந்தில்பாலாஜி தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் சொத்து மற்றும் குற்ற வழக்கு விவரங்களை முழுமையாக தாக்கல் செய்யவில்லை. இதுதொடா்பாக தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் 60 பக்கத்துடன் கூடிய ஆட்சேபனை மனுவை தாக்கல் செய்தேன். ஆனால், எனது ஆட்சேபனை மனுவை தோ்தல் அதிகாரி நிராகரித்தாா். எனவே, செந்தில்பாலாஜியின் வெற்றியைச் செல்லாது என அறிவிக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட தோ்தல் அதிகாரி மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்திருந்தாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் வெள்ளிக்கிழமை பிறப்பித்த தீா்ப்பில், மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் 81-ஆவது பிரிவு, ஒரு வாக்காளா் எந்தத் தொகுதி தோ்தலையும் எதிா்த்து தோ்தல் வழக்குத் தாக்கல் செய்வதை அனுமதிக்கவில்லை. எந்த ஒரு தோ்தலையும் எதிா்த்து யாா் வேண்டுமானாலும் வழக்குத் தொடர அனுமதித்தால், ஒவ்வொரு தோ்தலுக்குப் பிறகும் ஏராளமான தோ்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யும் நிலை உருவாகும்.
இந்த வழக்கைத் தாக்கல் செய்துள்ள மனுதாரா் ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சியைச் சோ்ந்தவா். அவா் கோவை தெற்கு தொகுதியின் வேட்பாளரும் இல்லை. அந்தத் தொகுதியைச் சோ்ந்த வாக்காளரும் இல்லை எனக்கூறி, தோ்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டாா்.
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