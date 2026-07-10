குஜராத்-வேளாங்கண்ணிக்கு ஜூலை 14, 17-இல் சிறப்பு ரயில்

குஜராத்தில் இருந்து வேளாங்கண்ணிக்கு வரும் 14 -ஆம் தேதியும் மறுமாா்க்கத்தில் வரும் 17- ஆம் தேதியும் சிறப்பு விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே சாா்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:
வரும் ஜூலை 14-ஆம் தேதி மாலை 6.25 மணிக்கு குஜராத் மாநிலம் வைசாத் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண்: 09030) வரும் 16-ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு வேளாங்கண்ணி நிலையத்தை வந்தடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில் வேளாங்கண்ணியில் இருந்து வரும் 17- ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12.30 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண்: 09029) மறுநாள் பிற்பகல் 2.50 மணிக்கு மகாராஷ்டிர மாநிலம் தாஹனு சாலை நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
சிறப்பு ரயில்களில் 2 குளிா்சாதன வசதியுள்ள இரண்டடுக்குப் பெட்டிகள் மற்றும் மூன்றடுக்குப் பெட்டிகள், 18 படுக்கை வசதியுள்ள பெட்டிகள், 2 சரக்கு மற்றும் பிரேக் வேன்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
சிறப்பு ரயில்கள் நாகபட்டிணம், நாகூா், காரைக்கால், திருநள்ளாறு, மயிலாடுதுறை, சிதம்பரம், திருப்பாதிரிப்புலியூா், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, வேலூா், காட்பாடி, ரேணிகுண்டா உள்ளிட்ட 32 நிலையங்களில் நின்று செல்லும் சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு சனிக்கிழமை (ஜூலை 11) காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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