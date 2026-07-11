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தமிழ்நாடு

ரூ.,2,000 கோடி மதிப்பிலான பிணையப் பத்திரம் விற்பனை செய்கிறது தமிழக அரசு

தமிழக அரசு ரூ.2,000 கோடி மதிப்பிலான பிணையப் பத்திரத்தை ஏலத்தின் மூலம் விற்பனை செய்ய உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

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கோப்புப்படம்

Updated On :11 ஜூலை 2026, 7:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக அரசு ரூ.2,000 கோடி மதிப்பிலான பிணையப் பத்திரத்தை ஏலத்தின் மூலம் விற்பனை செய்ய உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடா்பாக தமிழக அரசின் நிதித் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் சித்திக் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

தமிழ்நாடு அரசு மொத்தம் ரூ.2,000 கோடியிலான பங்குகள் வடிவிலான ரூ. 1,000 கோடி மதிப்புள்ள 8 ஆண்டுகால பிணையப் பத்திரமும் மற்றும் ரூ. 1,000 கோடி மதிப்புள்ள 15 ஆண்டுகால பிணையப் பத்திரம் ஏலத்தின் மூலம் விற்பனை செய்யவிருப்பதாக அறிவித்துள்ளது.

இந்த ஏலம் மும்பை ரிசா்வ் வங்கியில் ஜூலை 14-ஆம் தேதி நடத்தப்படும். போட்டி ஏலக்கேட்புகள் பகல் 10.30 மணியிலிருந்து 11.30 மணிக்குள்ளாகவும், போட்டியற்ற ஏலக் கேட்புகள் முற்பகல் 10.30 மணியிலிருந்து 11 மணிக்குள்ளாகவும் ரிசா்வ் வங்கியின் ஒருங்கிணைந்த வங்கி சேவை முறையில் மின்னணு படிவத்தில் வரும் ஜூலை 14-ஆம் தேதி சமா்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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