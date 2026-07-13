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தமிழ்நாடு

ஞானபீட விருது பெற்றார் வைரமுத்து!

திரைப்பட பாடலாசிரியரும் கவிஞருமான வைரமுத்துவுக்கு ஞான பீட விருது இன்று வழங்கப்பட்டது குறித்து...

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ஞானபீட விருது பெறும் கவிஞர் வைரமுத்து - எக்ஸ்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 7:00 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திரைப்பட பாடலாசிரியரும் கவிஞருமான வைரமுத்துவுக்கு ஞான பீட விருது இன்று (ஜூலை 13) வழங்கப்பட்டது.

இந்தியாவில் இலக்கியத்துக்காக வழங்கப்படும் மிக உயரிய விருதான ஞான பீட விருதை முன்னாள் அமைச்சர் கரன் சிங், வைரமுத்துவுக்கு வழங்கி கெளரவித்தார்.

60 வது ஞானபீட விருது வழங்கும் விழா தில்லியில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் வைரமுத்துவுக்கு ஞானபீட விருது வழங்கப்பட்டது. இந்த விருதுடன், ரூ.11 லட்சம் பரிசு தொகை, பாராட்டு பத்திரம், ஞான தேவதை வெண்கல சிலை ஆகியவை வழங்கப்பட்டன.

இந்திய எழுத்தாளார்களுக்கு பாரதிய ஞானபீட அமைப்பு சார்பில் 1965 ஆம் ஆண்டு முதல் ஞானபீட விருது வழங்கப்படுகிறது.

இந்திய மொழிகளில் சிறந்த எழுத்தாளர்கள், கவிஞர்களுக்கு வழங்கப்படும் இந்த விருதை, 1975-ஆம் ஆண்டு தமிழகத்திலிருந்து எழுத்தாளர் அகிலன் பெற்றார். இவர் எழுதிய சித்திரப்பாவை நூலுக்காக வழங்கப்பட்டது. இவரைத் தொடர்ந்து, எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தனுக்கு 2002 ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது.

தற்போது ஞானபீட விருதைப் பெற்றதன் மூலம், இந்த விருதைப் பெற்ற மூன்றாவது தமிழ் ஆளுமை என்ற பெறுமையை வைரமுத்து பெற்றுள்ளார்.

Summary

Vairamuthu received the Jnanpith Award

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