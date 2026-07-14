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தமிழ்நாடு

ஆனி மாத கடைசி நாளில் (ஜூலை 16) பத்திரப் பதிவுக்கு கூடுதல் டோக்கன்கள்!

ஆடி மாதப் பிறப்பையொட்டி ஆனி கடைசி நாளில் பத்திரப்பதிவுக்காக கூடுதல் வில்லைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

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கோப்புப் படம்

Updated On :14 ஜூலை 2026, 7:52 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று ஆடி மாதம் தொடங்க இருப்பதை முன்னிட்டு ஆனி மாத்த்தின் கடைசி நாளான ஜூலை 16 ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை) அனைத்து சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களிலும் கூடுதல் முன்பதிவு வில்லைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக பத்திரப் பதிவுத் துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

சுபமுகூர்த்த மற்றும் விசேஷ தினங்கள் என கருதப்படும் நாள்களில் அதிகளவில் ஆவணப் பதிவுகள் நடைபெறும் என்பதால் அன்றைய தினங்களில் பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று ஆவணப்பதிவுக்காக கூடுதல் முன்பதிவு வில்லைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.

தற்போது ஆடி மாதம் தொடங்க இருப்பதை முன்னிட்டு மாத்த்தின் கடைசி நாளான 16.07.2026 (வியாழக்கிழமை) அன்று அதிகளவில் பத்திரப் பதிவுகள் நிகழும் என்பதால் கூடுதலாக முன்பதிவு வில்லைகள் ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு பல்வேறு தரப்பு பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கைகள் பெறப்பட்டுள்ளன.

எனவே, 16.07.2026 (வியாழக்கிழமை) அன்று ஒரு சார்பதிவாளர் உள்ள அலுவலகங்களுக்கு 100-க்கு பதிலாக 150 முன்பதிவு வில்லைகளும், இரண்டு சார்பதிவாளர்கள் உள்ள அலுவலகங்களுக்கு 200-க்கு பதிலாக 300 முன்பதிவு வில்லைகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

அதிகளவில் ஆவணப் பதிவுகள் நடைபெறும் 100 அலுவலகங்களுக்கு 100-க்கு பதிலாக 150 சாதாரண முன்பதிவு வில்லைகளோடு ஏற்கெனவே வழங்கப்படும் 12 தட்கல் முன்பதிவு வில்லைகள், கூடுதலாக 4 தட்கல் முன்பதிவு வில்லைகளும் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வழங்கிட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

Additional tokens for document registration on the last day of the Aani month July 16

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