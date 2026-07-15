அமராவதி அணையிலிருந்து இன்று முதல் நீா் திறப்பு!

திருப்பூா் மாவட்டம் அமராவதி அணையிலிருந்து புதன்கிழமை (ஜூலை 15) முதல் 21-ஆம் தேதி முதல் 6 நாள்களுக்கு தண்ணீா் திறக்க முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
இது குறித்து தமிழக அரசு சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு: முதல்வா் விஜய் உத்தரவுப்படி, அமராவதி அணையிலிருந்து, ஆற்று மதகு வழியாக, திருப்பூா் மாவட்ட பொதுமக்களின் குடிநீா்த் தேவையை பூா்த்தி செய்யும் வகையில் புதன்கிழமை முதல் 21-ஆம் தேதி வரை 6 நாள்களுக்கு 414.72 மில்லியன் கன அடிக்கு மிகாமல், அமராவதிஆற்றில் தண்ணீா் திறந்துவிட அனுமதி அளித்து தமிழ்நாடு அரசு ஆணையிட்டுள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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