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தமிழ்நாடு

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று (ஜூலை 15) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று (ஜூலை 15) விசாரணைக்கு வரும் வழக்குகள் பற்றி...

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சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 10:21 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அமலாக்கத் துறை வழக்கை எதிர்த்து செந்தில்பாலாஜி சகோதரர் அசோக்குமார் தாக்கல் செய்த வழக்கு உள்பட முக்கிய வழக்குகள் இன்று (ஜூலை 13) சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகின்றன.

தவெக எம்எல்ஏவிடம் குதிரை பேரம் தொடர்பாக செந்தில்பாலாஜி சகோதரர் அசோக்குமார் மீது அமலாக்கத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த அமலாக்கத் துறை வழக்கை எதிர்த்து அசோக்குமார் தாக்கல் செய்த வழக்கு இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகின்றது.

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முரசொலி அறக்கட்டளை நிலம் குறித்த வழக்குகளும் இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

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