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தமிழ்நாடு

கரூர் குப்பைக் கிடங்கில் தீ விபத்து! 9 மணிநேரமாக நீடிக்கும் தீயணைப்புப் பணி

கரூர் மாநகராட்சி குப்பைக் கிடங்கில் தீ விபத்து குறித்து...

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கரூர் குப்பைக் கிடங்கில் தீ விபத்து - PTI

Updated On :16 ஜூலை 2026, 10:52 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கரூர் மாநகராட்சி குப்பைக் கிடங்கில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

கரூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட குப்பைக் கிடங்கில் புதன்கிழமை இரவில் தீப்பற்றிக் கொண்டது. காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருப்பதால், தீ முழுவதும் பரவியதுடன், அப்பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாகக் காட்சியளிக்கிறது.

தீவிபத்தால் ஏற்பட்ட புகைமூட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதியிலுள்ள பொதுமக்கள் கண் எரிச்சல், மூச்சுத் திணறலால் அவதியடைந்தனா்.

இதனைத் தொடர்ந்து, தீயை அணைக்கும் பணியில் தீயணைப்புப் படையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், 9 மணிநேரத்துக்கும் மேலாக தீயணைப்புப் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

கரூர் குப்பைக் கிடங்கில் தீ விபத்து

கரூர் குப்பைக் கிடங்கில் தீ விபத்து - PTI

Summary

Fire at Karur Corporation garbage dump

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