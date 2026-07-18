எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ்: ஜூலை 23 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கு இணையவழியே வரும் 23-ஆம் தேதி விண்ணப்பிக்கலாம் என மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்தாா்.
இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தோ்வு கடந்த மே 3-ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், அதில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் காரணமாக அந்தத் தோ்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து மறுதோ்வு கடந்த 21-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அதன் முடிவுகளை கடந்த வியாழக்கிழமை தேசிய தோ்வு முகமை (என்டிஏ) வெளியிட்டது.
இந்தச் சூழலில், மாணவா் சோ்க்கை நடவடிக்கைகளை துரிதமாக நிறைவு செய்ய தமிழகத்தில் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பப் பதிவு கடந்த ஜூன் 29-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது.
மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள், நிா்வாக இடங்கள், மாநில தனியாா் நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ள இடங்கள், வெளிநாடு வாழ் இந்தியா்களுக்கான இடங்கள் அனைத்துக்கும் இணையதளத்தில் வரும் 23-ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என அமைச்சா் அருண்ராஜ் தெரிவித்தாா்.
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