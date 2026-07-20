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தமிழ்நாடு

கன்னிமார் கோயில் அருகே சிறுத்தை நடமாட்டம்: வனத் துறை கண்காணிப்பு

கோவை மாவட்டம், கோவில்பாளையம் அருகே சிறுத்தை நடமாட்டத்தை வனத் துறையினா் கண்காணித்து வருவது தொடர்பாக...

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காலிங்கராயன் குளம் கன்னிமார் கோயில் அருகே நடமாடிய சிறுத்தை - டிஎன்எஸ்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 10:46 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கோவை மாவட்டம், கோவில்பாளையம் அருகே சிறுத்தை நடமாட்டத்தை வனத் துறையினா் கண்காணித்து வருகின்றனா்.

கோவை மாவட்டம் கோவில்பாளையம் அருகே காலிங்கராயன் குளம் கன்னிமார் கோயில் அருகில் இருந்து 100 மீட்டர் அளவில் சிறுத்தை நடமாடியது அங்கு பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியிருந்தது.

இதுதொடா்பான விடியோவும் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக வைரலானது. இதனால் அச்சம் அடைந்துள்ள அந்த பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள், குடியிருப்புகள் நிறைந்த பகுதியில் நடமாடும் சிறுத்தையைப் பிடிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனா்.

இந்த நிலையில், வனத்துறை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டு அங்கிருந்த கால் தடங்களை ஆய்வு செய்ததில் சிறுத்தையின் கால் தடம் என்று உறுதி செய்துள்ளனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து அந்த பகுதிகளைச் சுற்றியுள்ள தோட்டங்களில் வனத்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனா்.

Summary

Leopard movement near Kannimar Temple... Forest Department monitoring

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