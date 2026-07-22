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தமிழ்நாடு

மத்திய கல்வி அமைச்சா் பதவி விலக வேண்டும்: மு.வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தல்

தில்லியில் மாணவா் போராட்டத்துக்கு மதிப்பளித்து மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தினாா்.

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மு.வீரபாண்டியன் - கோப்புப்படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 2:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லியில் மாணவா் போராட்டத்துக்கு மதிப்பளித்து மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தினாா்.

தில்லி மாணவா்கள் போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி, இந்திய மாணவா் பெருமன்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் சாா்பில் தொடா் முழக்கப் போராட்டம் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் அலுவலகம் அருகே செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற மு.வீரபாண்டியன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

தில்லியில் மாணவா்கள் நடத்தும் போராட்டம் நியாயமானது. நீட் தோ்வு முறைகேடுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும். மாணவா்கள் முன்மொழியும் கோரிக்கை மொழியை ஆட்சியாளா்களால் உணர முடியவில்லை. இந்தப் போராட்டத்துக்கு தீா்வுமொழிதான் தேவை; அடக்குமுறை மொழியை கையாளுவது சரியல்ல. உலகில் எங்கும் அடக்குமுறை மொழி வெற்றிபெற்றதில்லை. தமிழகத்துக்கு நீட் தோ்வு முறையிலிருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

இந்தப் போராட்டத்தில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் மாணவா் சங்க நிா்வாகிகள், அனைத்திந்திய மாணவா் பெருமன்ற மாநிலச் செயலா் பாரதி, நிா்வாகிகள் இப்ராஹிம், திணேஷ், மணிகண்டன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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