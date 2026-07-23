தவெகவில் இணைந்த 6 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மீதான கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை தொடா்பாக சட்டப்பேரவைத் தலைவரின் கேள்விகளுக்கு அதிமுக சாா்பில் விளக்க கடிதம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிமுகவைச் சோ்ந்த 6 எம்எல்ஏக்கள் தங்களது பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனா். இந்த 6 போ் மீதும் கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அதிமுக தரப்பில் சட்டப்பேரவைத் தலைவரிடம் ஏற்கெனவே புகாா் அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
அந்தப் புகாா் குறித்து சில விளக்கங்களைக் கேட்டு அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சட்டப்பேரவைத் தலைவா் அலுவலகத்திலிருந்து கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. அவற்றுக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூா்த்தி மற்றும் எம்எல்ஏ தளவாய் சுந்தரம் ஆகியோா் தலைமைச் செயலகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தலைவரை நேரில் சந்தித்து பதில் கடிதத்தை புதன்கிழமை வழங்கினா்.
இதைத் தொடா்ந்து, செய்தியாளா்களிடம் அக்ரி கிருஷ்ணமூா்த்தி கூறியதாவது: அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற 6 எம்எல்ஏக்கள் கட்சிக்கும் அவா்களைத் தோ்ந்தெடுத்த மக்களுக்கும் துரோகம் செய்துள்ளனா். குதிரை பேரம் மூலம் தங்களது பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்துள்ளனா். எனவே, அவா்கள் மீது கட்சி தாவல் தடைச் சட்டத்தின்கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஏற்கெனவே சட்டப்பேரவைத் தலைவரிடம் புகாா் அளித்திருந்தோம். அதுகுறித்து சட்டப்பேரவைத் தலைவரின் விளக்கங்களுக்குப் பதில் அளித்துள்ளோம்.
6 பேரும் பதவி ஆதாயத்துக்காக தவெகவில் இணைந்துள்ளனா். சட்டப்பேரவைத் தலைவா் விதிகளுக்குள்பட்டு செயல்படுவாா் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.
மன்னிப்பு கடிதம் கொடுத்த பின்னரும் ராஜிநாமா செய்த 2 முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் மீதும் கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரியுள்ளோம். அதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சட்டப்பேரவைத் தலைவா் உறுதி அளித்துள்ளாா் என்றாா்.
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