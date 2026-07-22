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தமிழ்நாடு

சபரிவர்மன் சிறை மரணம்! சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றம்!

சபரிவர்மன் மரண வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது பற்றி...

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உயிரிழந்த சபரிவர்மன் | முதல்வர் விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 11:38 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நாகர்கோவில் சிறையில் விசாரணைக் கைதி சபரிவர்மன் உயிரிழந்த வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி தமிழ்நாடு அரசு புதன்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், நாகர்கோவிலில் குட்கா வழக்கில் கைது செய்து சிறையிலடைக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி சபரிவர்மன் நீதிமன்றக் காவலில் சிறையிலிருக்கும்போதே உயிரிழந்தார்.

கைது செய்தபோது ஆரோக்கியமாக இருந்ததாகவும், சிறையில் அடைத்தபோது உடல்நலக் குறைவால் இறந்துவிட்டதாகவும் காவல் துறை தரப்பில் தெரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மரணமடைந்த சபரிவர்மனின் உடலில் காயங்கள் இருப்பதாகவும் அவரை மாற்றுத் திறனாளி என்றும் பாராமல் காவல்துறையினர் அடித்தே கொலை செய்துள்ளதாகவும் சபரிவர்மனின் குடும்பத்தார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனிடையே, மாவட்ட நீதிபதி முன்னிலையில் நடைபெற்ற உடற்கூராய்வில், சபரிவர்மன் உடலில் 19 காயங்கள் இருந்தது தெரியவந்ததை அடுத்து, தலைமை வார்டன் ஜெகன், சிவகுமார், திருவிடைநம்பி உள்ளிட்டோர் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இந்த நிலையில், சபரிவர்மன் மரணம் தொடர்பான வழக்கை சிபிசிஐடி பிரிவுக்கு மாற்றி தமிழ்நாடு அரசு புதன்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளது.

Summary

Sabarivarman dies in prison! Case transferred to CB-CID for investigation!

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