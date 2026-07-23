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தமிழ்நாடு

வெளியானது ஜன நாயகன்! - இன்றைய செய்திகள் ஜூலை 23 - நேரலை

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வெளியானது ஜன நாயகன்! - இன்றைய செய்திகள் ஜூலை 23 - நேரலை

ஜனநாயகன் பேனர் - எக்ஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :23 ஜூலை 2026, 10:15 am IST
4:11 am, 23 ஜூலை 2026

ஜன நாயகர் பார்க்க வந்த அனிருத்!

நடிகர் சரத்குமார், இசையமைப்பாளர் அனிருத் ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் முதல் காட்சியை குரோம்பேட்டை திரையரங்கில் கண்டு ரசித்தனர்.

சென்னையில் ஜன நாயகன் பார்க்க வந்த கீர்த்தி சுரேஷ், விஜய் பாதுகாவலர்!

சென்னையில் ஜன நாயகன் பார்க்க வந்த கீர்த்தி சுரேஷ், விஜய் பாதுகாவலர்!

3:41 am, 23 ஜூலை 2026

சென்னையில் ஜனநாயகன் பார்த்த கீர்த்தி சுரேஷ்!

சென்னை குரோம்பேட்டையில் உள்ள திரையரங்கில் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் முதல் காட்சியைக் கண்டு ரசித்தார்.

3:38 am, 23 ஜூலை 2026

ஜனநாயகனில் வரவேற்பைப் பெறும் பெயர் டைட்டில்!

ஜன நாயகன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் இன்று (ஜூலை 23) வெளியானது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி ஜோசப் விஜய்! ஜன நாயகனில் வரவேற்பைப் பெயர் டைட்டில்!

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி ஜோசப் விஜய்! ஜன நாயகனில் வரவேற்பைப் பெயர் டைட்டில்!

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