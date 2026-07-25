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தமிழ்நாடு

இலங்கை கடற்படை கைது செய்த தமிழக மீனவர்களை மீட்க வலியுறுத்தி 2-வது நாளாக வேலைநிறுத்தம்!

ராமேசுவர மீனவர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் குறித்து...

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மீனவர்கள் வேலைநிறுத்தம் - பிரதிப் படம்

Updated On :25 ஜூலை 2026, 8:53 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களை மீட்க வலியுறுத்தி ராமேசுவர மீனவர்கள் இரண்டாவது நாளாக வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

ராமேசுவரத்திலிருந்து 400 விசைப் படகுகளில் 2,500-க்கும் மேற்பட்ட மீனவா்கள் மீன் வளத் துறை அனுமதி பெற்று, கடந்த புதன்கிழமை (ஜூலை 22) காலை கடலுக்குள் மீன்பிடிக்கச் சென்ற மீனவர்கள் மாலிக்தினாா் (63), காயஸ் (31), செந்தில் (41), கிரித்திசன் (41), பிரவீன் (46), அருள் லயோலா (43), சபரி வினோத்வின் (42), தேவசகாயம் (39), இன்பெஸ்ட் பிரசாத் (36) ஆகியோர், எல்லைதாண்டி மீன்பிடித்ததாகக் கூறி, அவர்களை இலங்கை கடற்படையினா் கைது செய்து, வவுனியா சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா். இவர்கள் வரும் ஆக. 6 ஆம் தேதி வரையில் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இலங்கை மன்னாா் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட ராமேசுவரம் மீனவா்கள்

இலங்கை மன்னாா் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட ராமேசுவரம் மீனவா்கள் - DNS

இதனிடையே, ராமேசுவரத்தில் மீனவர்கள் கைது விவகாரம் குறித்து அனைத்து மீனவர்கள் சங்கம் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட 9 மீனவர்களையும் அவர்களின் படகுகளையும் விடுவிக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி 3 நாள்களுக்கு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்குச் செல்லாமல் வேலை நிறுத்தம் செய்ய முடிவெடுக்கப்பட்டது.

இதன்படி, இரண்டாவது நாளாக இன்றும் (ஜூலை 25) ராமேசுவர மீனவர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால், 10,000-க்கும் மேற்பட்ட விசைப் படகுகள் கரையோரத்திலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

இதனால், எப்போதும் பரபரப்பாகக் காணப்படும் ராமேசுவரம் மீன்பிடித் துறைமுகம் இரு நாள்களாக வெறிச்சோடிக் காணப்படுகிறது.

Summary

Rameswaram fishermen on strike for the second day, demanding the release of fishermen arrested by Sri Lanka

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