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கிரிக்கெட்

அவிஷ்கா பெர்னாண்டோ சதம்: இலங்கை ஏ அணி 322 ரன்கள் குவிப்பு!

இலங்கை ஏ அணியின் அபாரமான பேட்டிங் குறித்து...

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இலங்கை ஏ அணியினர். - படம்: எக்ஸ் / இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம்.

Updated On :19 ஜூன் 2026, 2:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆப்கானிஸ்தான் ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் ஆட்டத்தில் இலங்கை ஏ அணி 50 ஓவர்களில் 322 ரன்கள் குவித்துள்ளது. இதில் அவிஷ்கா பெர்னாண்டோ சதம் அடித்து அசத்தினார்.

தம்புள்ளாவில் தொடங்கிய இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் ஏ பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இலங்கை அணியில் அவிஷ்கா பெர்னாண்டோவுக்கு அடுத்ததாக அதிகபட்சமாக நிரோஷன் டிக்வெல்லா 65 ரன்கள் எடுத்தார்.

பந்துவீச்சில் ஆப்கானிஸ்தான் சார்பில் ஃபரிடூன் தாவூத்ஸாய் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். ஃபர்மானுல்லா சாஃபி 3 விக்கெட்டுகளும் எடுத்து அசத்தினார்.

தற்போது பேட்டிங் செய்துவரும் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 4 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 8 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளது. இம்ரான் மிர்ம் நூர் உல் ரஹ்மான் டக் அவுட்டாகி சொதப்பினார்கள்.

துலாஜ் சமுதித இந்த இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் எடுத்து இலங்கை அணிக்கு நம்பிக்கை அளித்துள்ளார். இதில் வெல்லும் அணி இந்தியா ஏ உடன் இறுதிப் போட்டியில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 21) மோதவிருக்கிறது.

Summary

Avishka Fernando century sri lanka A set a target 323 for afghanistan A

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